Bu noktada pek çok veli, bankaların kapısını çalarak eğitim kredisi başvurularına başladı. olayinkolayi.com isimli dijital platform, hayat sigortalı kredi kullanacak velilere, bütçelerini hafifletecek bir indirim avantajı sunuyor. olayinkolayi.com’u ziyaret eden veliler, kredi masraflarının en büyük kalemi olan Kredi Hayat Sigortası’nda bankalara göre çok daha avantajlı oranlar yakalıyor.

Çocukları özel okullarda eğitim gören verilere, yeni kayıt döneminde kredi arayışına girmeden önce olayinkolayi.com’u ziyaret etmeleri tavsiyesinde bulunan Viennalife Emeklilik ve Hayat A.Ş. Alternatif Dağıtım Kanalları Direktörü Murat Akçay, “Güncel yasal düzenlemerle birlikte artık kredi çekmek isteyen tüketicilerin önünde sigortalı veya sigortasız kredi teklifi seçeneği bulunuyor. Hayat sigortalı kredi teklifini tercih edenler, diledikleri sigorta şirketinden satın alabilecekleri poliçeyi, kredi başvurusunda bulundukları bankaya sunabiliyor.” dedi. Kredi masrafları içinde hayat sigortasının önemli bir paya sahip olduğunu vurgulayan Akçay, eğitim kredisi arayışında olanlar için de avantajlı fiyatlar uyguladıklarını söyledi. Akçay açıklamasında; “olayinkolayi.com’u ziyaret eden ve eğitim kredisi arayanlar, kullanacakları kredi tutarına göre bankaların tekliflerini kolayca listeleyerek, karşılaştırma yapabiliyor. Ayrıca kredileriyle ilgili olası masrafları hesaplayabiliyor. Eğer Kredi Hayat Sigortalarını olayinkolayi.com üzerinden yaptırırlarsa, bankalara kıyasla %40’a varan indirimli fiyatlardan yararlanabiliyor.” dedi.

YENİGÜN HABER MERKEZİ