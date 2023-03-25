Öğretmenlerin yoğun ilgi gösterdiği seminerde Uzman Klinik Psikolog Elvin Akı Konuk, özel öğrenme güçlüğünün nörogelişimsel bir bozukluk olduğunu belirterek çocukların zekâ düzeylerinin normal ya da normalin üzerinde olduğunu kaydetti. Çocuğun öğretmeni tarafından okulda iyi gözlemlenmesi gerektiğini belirten Akı, okuduğunu anlama ve yazılı anlatımı değerlendirme, matematiksel becerileri değerlendirme, bireysel farklıları ayırt etme, davranışsal ve sosyal becerilerine dikkat edilmesi gerektiğini söyledi. Aileye bilgi verilmesi gerektiğini belirten Akı, en temel yaklaşımın aile-öğretmen ilişkisi ve iletişimini oluşturabilmek olduğunu söyledi. Üsküdar Üniversitesi NPİSTANBUL Hastanesi ve Ümraniye İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde ilçedeki okullarda görevli olan 'Rehber Öğretmen' grubuna Özel Öğrenim Güçlükleri başlıklı bir seminer verildi. NPİSTANBUL Hastanesi Çamlıca Konferans Salonu’nda düzenlenen seminere öğretmenler yoğun ilgi gösterdi. 90 öğretmenin katıldığı seminerde özel öğrenme güçlüklerine ilişkin bilgi veren Üsküdar Üniversitesi NPİSTANBUL Hastanesi Uzman Klinik Psikolog Elvin Akı Konuk, rehber öğretmenlerin sorularını da yanıtladı.

Özel öğrenme güçlüğü nörogelişimsel bir bozukluktur

Özel öğrenme güçlüğünü, “kişinin okuma, yazma veya matematik becerilerinde yaşıtlarına ve zekasına göre beklenilenin altında performans göstermesine neden olan nörogelişimsel bozukluk” olarak tanımlandığını kaydeden Uzman Klinik Psikolog Elvin Akı Konuk, “Çocukların zekâ düzeyleri normal ya da normalin üzerindedir, farklı fizyolojik ve duyusal nedenlerden etkilenmez, çevresel ve kültürel farklılıklardan ayrılır.” dedi.

Çocuklar okul ortamında değerlendirilmelidir

Çocukların, öğretmenler tarafından okul ortamında değerlendirilmesi gerektiğini kaydeden Uzman Klinik Psikolog Elvin Akı Konuk, “Değerlendirme sürecinde dikkat edilmesi gereken konular arasında okumayı anlama ve yazılı anlatımı değerlendirme, matematiksel becerileri değerlendirme, bireysel farklıları ayırt etme, davranışsal ve sosyal beceriler gibi durumlara dikkat edilmelidir. Bu gibi durumlar öğretmenler tarafından fark edilebilir ve aileye bilgi verilmelidir. Bu gibi durumlarda yapılması gereken en temel yaklaşım; aile-öğretmen ilişkisi ve iletişimini oluşturabilmektir” tavsiyesinde bulundu. Uzman Klinik Psikolog Elvin Akı Konuk, öğretmenlere ve ailelere yönelik psikoeğitim toplantılarının yapılması gerektiğini belirterek beklentilerin ve hızın yavaşlatılması, duygusal açıdan güvenli ortam sağlanması, bireysel farklılıkların belirlenmesi gerektiğini kaydetti.

Oyunla öğrenme desteklenmelidir

Özel öğrenme güçlüğü konusunda farklı öğretim yöntemleri ve materyallerinin kullanılması gerektiğini de belirten Uzman Klinik Psikolog Elvin Akı Konuk, “Akran mentörlüğü önemlidir. Öğretim birden fazla duyuya hitap edilebilmeli, oyunla öğrenme desteklenmeli, bilişsel strateji eğitimi, akademik çalışmaların tamamlanması için daha fazla zaman tanınmalı, dikkat egzersizleri ile destekleme, planlama becerileri, el-göz ve motor koordinasyon becerilerini destekleme, strateji geliştirme, öz-düzenleme ve öz-değerlendirme becerileri, bellek çalışmaları yapılmalıdır.” diye konuştu.