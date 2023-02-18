Bazı özel okul dernek ve platformlarının, depremlerden etkilenen bölgelerdeki öğrencileri ikinci dönem burslu okutma kampanyasının ardından, bazı özel öğretim kursları da harekete geçti.

Özel Öğretim Derneği (ÖZDER), Özel Eğitim-Öğretim Derneği (ÖZDEBİR) ve Kurslar Derneği (KURSDER) üyesi özel kurs merkezleri, depremzede öğrenciler için ücretsiz kontenjan açtı.

Projenin yöneticiliğini üstlenen KURSDER sözcüsü Koray Ayan, düzenlenen eğitim seferberliğinde Türkiye genelinde 1170 kurs merkezinde 10 binden fazla öğrenci için ücretsiz kontenjan tahsis edileceğini söyledi.

Öğrencilerin kurs merkezlerine kayıt oldukları andan itibaren hem eğitim bursundan faydalanacağını hem de yayın yardımı alacağını ifade eden Ayan, ayrıca kurslarda depremzede öğrenciler için oluşturulan özel müfredat çerçevesinde, sosyal ve psikolojik desteklerin sağlanacağını belirtti.

Bu kapsamda isteyen öğrencilerin, ÖZDER, ÖZDEBİR ve KURSDER internet sitelerinde iletişim bilgileri yer alan kurslara telefonla başvuru yapması gerekiyor.(AA)