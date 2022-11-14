Zeytin hasadı şenlik coşkusuyla yapıldı

ENGİN ÇAĞLAR

Muğla’nın Milas ilçesinde Milas Belediyesi Başkanlığı’nda oluşturulan tertip komitesince, ünlü Şef Özlem Mekik ve Tv sunucusu Gökay Kalaycıoğlu moderatörlüğünde iki gün gerçekleşen etkinlikte, gastronomiden sanata birçok aktivite izleyicileriyle buluştu. Kortej yürüyüşü ile başlayan etkinlikte, Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat, Muğla Milletvekilleri Suat Özcan, Mürsel Alban ve Süleyman Girgin, Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, Mil as Ticaret Odası Başkanı Reşit Özer ve STK başkanları, protokol üyeleri, STK temsilcileri, Yörükler, gaziler ve muhtarlar yer aldı.

Şenliğin açılış konuşmasını yapan Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat, “O dönemlerde bütün arkadaşlarım hatırlarlar. Biraz antik çağlardan beri zeytinin başkenti olmasına rağmen dökme zeytinyağı, sabunluk zeytinyağı ile burun kıvrılan, değer verilmeyen bir zeytin ve zeytinyağı ile karşı karşıya idik. Yanlış hatırlamıyorsam 6 veya 7 aile markamız vardı ve yerelde de hiçbir etkinliğimiz yoktu. Hatta o dönemlerde ülke çapında zeytinyağına karşı olumsuz bir kampanyayı da hepiniz hatırlarsanız. Yemek programlarında aşçılar, şefler yemek yaparlar. Soğanı doğrarlar, baharatları atarlar ve bir de derler ki, ‘bir de sıvı yağımızı ekleyelim.’ Biz ona zeytinyağı dedirtemedik o dönemlerde… İşte o dönemlerde Milas’a döndük ve şu gördüğünüz, arkamda duran ortak akıl ile bir yola çıktık. Dönemin kaymakamı Sayın Fuat Gürel’in öncülüğünde Milas’ta zeytin hasat şenliği başlatıldı. Onun da ötesinde bu ortak aklın eseri olarak Tarım Fuarı ve birçok şey başarıldı.” diye konuştu.

Başkan Tokat, konuşmasının devamında, “Dökme zeytinyağından, sabunluk zeytinyağından Türkiye’nin bir numarasına, Avrupa Birliği coğrafi işaretini almış ilk ve tek zeytinyağına geldik. Bunu çok kısa zamanda başardık. Hep beraber başardık. Bu işareti almak bizi şu anda Türkiye’de ve dünyada çok önemli bir noktaya getirdi ama görevimiz bitmedi. Aslında görevimiz daha şimdi yeni başlıyor. Uzmanlara ve akademisyenlere yaptırdığımız bir incelemede Avrupa Birliği coğrafi işareti almış bir zeytinyağının dış satım kapasitesinin en az 40 milyon dolar olması lazım. Biz Milas olarak henüz 6 milyon dolardayız. Yani gidecek çok daha yolumuz ve yapacak işimiz var. Biz iki gün bir şenlik yapacağız. Ancak biz buraya oynamaya, zıplamaya gelmedik. Çok değişik organizasyonlarla şenliğimizi renklendireceğiz. Çok değişik noktalardan gelmiş uzmanlarımız, gazetecilerimiz, sanatçılarımız, misafirlerimizle çok geniş kitlelere ulaştıracağız. Evet, program ne kadar renkli olursa şenlik o kadar canlı geçer. Bu nedenle tek amacımız Milas’ı, Milas’ın Memecik zeytini ve Milas zeytinyağını şu andaki noktasından çok daha yükseklere taşımak. Ülkede ve uluslararası arenada çok daha başarılı hale getirmek için çalışma yapmaktır.” dedi.

Tokat, konuşmasının devamında şu ifadeleri kullandı: “Bu gördüğünüz alanda, bu ortak akıl çalışması içerisinde hiçbir resmi kurum yok. Maalesef Valilik kararıyla bütün resmi kurumlar şenlikten desteğini çekti. Tüm çaldığımız kapılar kapandı, isteklerimiz reddedildi. Bu arkamızdaki arkadaşlarımız ve tüm Milaslılar olarak çok üzgünüz. Yaptığımız şenlikler işe yaramıyor olsaydı anlardık. Bugün AB coğrafi işareti almış Türkiye’nin ilk ve tek zeytinyağının coşku ve gururunu yaşamak varken, bu küskünlük niye? Bu çekinmişlik niye? Bu bizi yalnız bırakmak niye? Biz niçin burada yalnız bırakıldık? Ben bu konuda çok üzgünüm ama Milas halkı bugün buna gereken cevabı verdi. Hepimiz Milas için çalışacağız. Milas zeytinyağı için çalışacağız. Bu organizasyonlar egolarımızı tatmin etme, reklam yapma, şov alanı değil. Burası Milas’ı, zeytinciliğimizi geliştirmek ve bunun için fedakarca çalışma yeri. Biz bu organizasyonları bireysel ikbal hedeflerine kurban etmeyeceğiz.”

HEDEFİMİZ 2023’TE 23 ÜRÜNÜMÜZÜN

COĞRAFİ İŞARETENİ TESCİLLENDİRMEK

Milas Ticaret Odası Başkanı Reşit Özer de, “Bu şenlik, hem Milas’ın, hem de zeytin ve zeytinyağının tanıtılması adına çok önemli. Bizler burada, Türkiye’nin önde gelen zeytin ve zeytinyağı üretim merkezlerinden Milas’ta hem Milas zeytininin tanıtıyor, hem de zeytinyağı kullanma kültürünü yayıyoruz. Bizlerin bu büyük gayreti ve emeği sayesinde, 20 sene önce 100 gram civarındaki kişi başı tüketim, bugün 20 katına çıktı ve 2 litreye ulaştı. Akdeniz tipi beslenmenin trend olduğu günümüzde, bu tüketimin çok daha fazla olması gerekiyor. Niye trend, çünkü en uzun ömürlü insanlar Akdeniz’de yaşıyor ve zeytin sayesinde böyle sağlıklılar.

Öte yandan artık bir hedefimiz de, dünyaya açılmak olmalı. Bunun yolu da markalaşmaktan geçiyor. Milas TSO’mız bunun için müthiş bir azimle çalışıyor. Coğrafi işaret bunun ilk adımıydı. Milas Ticaret Odamız, Milas Yağlı Zeytini, Milas Çekişke Zeytini ve Milas Zeytinyağını, coğrafi işaretle tescilleyerek korumaya aldı. Milas Yağlı Zeytini AB Coğrafi işaret tescili 2020 yılında alınmıştır. Milas Yağlı Zeytini için de başvuru yapıldı ve süreçin sonuna gelindi. Peki Coğrafi işaret niye bu kadar önemli? Bakın mesela Avrupa’da fiyatını ona katlıyor. Çünkü insanlar, yerel olana, doğal olana, daha fazla ilgi duyuyor, daha fazla para ödüyor. Dolayısıyla bu işe mutlaka odaklanın ve markalaştırın. e-ticaret ve e-ihracat ile tüm dünyaya bunları gönderin. Bu konularda da, Odalarımız sizlere yardımcı olacaktır. Odamız, Milas El Halısı ve Milas Tepsi Böreği, Milas Kanlı Kavurması, Milas Çaykaması ve Ekşili Köfte’nin coğrafi işaret almıştır. İşte vizyon sahibi böyle olunur. Bundan sonrada, Milas'a özgü başka ürünlerine coğrafi işaret almayı da sürdürüyoruz. Hedefimiz 2023 yılında 23 ürünümüze coğrafi işaret almak.

Öte yandan, coğrafi işaretle birlikte, markalı ve kaliteli zeytinyağı üretimini de artırdık. Bu sayede, Milas’a ödüller de yağmaya başladı Yurtiçinde ve yurtdışındaki, prestiji yüksek pek çok yarışmada, Milas’tan zeytinyağı markaları, farklı dallarda ödüller kazandı. Dünyanın en önemli zeytinyağı kataloğundaki, sızma zeytinyağı sıralamasına, Milas markalı zeytinyağları girdi. Esasında bütün mesele, bu işi, daha çok para kazanır hale getirmek. Bunun da yolu, tek bir yerden geçiyor. Yaşadığın mekânı, ürettiğin ürünü, ülkeni marka yapmak. O yüzden de hepimiz Milas’ın kıymetini bilelim. Milas’ı, doğayı ve zeytin ağaçlarını koruyalım.” diye konuştu.

ÖZLEM MEKİK BAŞARILI SUNUMUYLA

FESTİVALE RENK KATTI

Şenlik düzenleme komitesi üyeleri ve misafirlerin konuşmasının ardından alandaki stantlar gezildi ve hasat için seçilen Milas’ın Kırcağız Mahallesi’ndeki zeytinlikte hasat gerçekleştirildi. Şenlik programı, aynı mahallede bulunan Aagean Zeytinyağı Fabrikası’nın gezilmesiyle devam ederken, Özlem Mekik ve gastronomi uzmanlarının katılımıyla Atapark’ta“Zeytinyağlı Yemeklerin Dünya Mutfağındaki Yeri ve Önemi” hakkında söyleşi gerçekleştirildi. Şef Özlem Mekik festival boyunca gerek sempatik sunuculuğuyla ve gerekse söyleşilerdeki moderatörlüğüyle takdir topladı.

ZEYTİN GÜZELİ SEÇİLDİ

Şenliğin en renkli kısmı ise Zeytin Güzeli seçimi sırasında gerçekleştirildi. 8. Milas Zeytin Hasat Şenliği’nin Zeytin Güzeli, 29 aday arasından jüri tarafından değerlendirildi. Jüri üyeleri; 1.’yi Saniye Ak Bozdağ, 2.’yi Necla Öykü Tekin, 3.’yü ise Zehra Küçük olarak belirledi.

SAĞLIK YÜRÜYÜŞÜ YAPILDI

Şenliğin ikinci gününde; milli atletler Nagihan Karadere, Seda Ocak, Sema Aydemir, Milas Dağcılık - Doğa Sporları Kulübü, protokol üyeleri ve halkın katılımıyla sağlık yürüyüşü gerçekleşti.

"ÜNLÜLER GEÇİDİ"

Etkinlik alanında şef Özlem Mekik’le birlikte gözleme tezgahına geçen Özlem Yıldız, Nagihan Karadere, Seda Ocak, Sema Aydemir, büyük ilgi gördü. Şenlik programının ilk gününde Zeynep Casalini, ikinci gününde ise Ferhat Göçer sahne aldı. Milaslılardan büyük beğeni toplayan konserler misafirlere unutulmaz bir eğlence yaşattı.

STANTLARI GEZDİM, ÜRETİCİLERLE KONUŞTUM

Şenlik boyunca gazeteci arkdaşım Dinçer Karacalar ve youtuber Denizligurme Bülent Vural ile birlikte stantları gezdik, üreticilerle konuştuk, zeytin ve zeytinyağının geleneksel üretimini dinledik, bilgi aldık.

YAĞLI ZEYTİNDE İLK ÇOĞRAFİ İŞARET

BELGESİ ALAN İŞLETME; SERCİ

2011'de ürettiği zeytinyağında yakaladığı başarılar doğrultusunda, kendisinin ürettiği zeytinyağını tüketiciye ulaştırabilmek için markalaşma sürecine girdi. SERCİ Zeytinyağları adı altında zeytinyağını markalaştırdı ve satışa başladı. Ayrıca; Ödüllü Zeytinlerinden ürettiği; Yağda Çizik Zeytin, Kırma Zeytin ve Siyah sele Zeytin çeşitleri bulunmakta. Firma sahibi Mustafa Baş, “Bu zeytinlerin hazırlanması anamın babamın usulü ile oluyor. Zeytinlerin doğal fermente ile tatlandırılması yaklaşık 3 ay sürdü. Satışlarımızı Türkiye genelinde tüm illere kargo ile gönderim sağlıyoruz” dedi. Milas Ticaret ve Sanayi Odası tarafından Milas yağlı zeytinine coğrafi işaret alınmasından sonra ürettiği Milas yağlı zeytinin coğrafi işaret standartlarına uygunluğunu akredite olmuş bir laboratuar raporu ile belgeleyen Serci, yağlı zeytinde ilk coğrafi işaret belgesini alan işletme olmuştu. İnstagram/sercizeytinyagi

AİLE MARKASI; AİOLOS

Milas/Mylasa/Mylassos’un kurucusu, Byzantionlu (İstanbul) Stephanos’un anlattığı efsaneye göre, Ege’de Aiolia adasında oturan ve yöneticisi rüzgarlar tanrısı Aiolos’un soundan gelen Mylassos’tur. Kent ismini buradan almıştır. 13.yy’ın ikinci yarısından itibaren Türklerin hakimiyetine girmiştir. 1923’te Cumhuriyetin ilanıyla Muğla İline bağlı bir ilçe olmuştur. Ailos markası, rüzgarlar tanrısı Aiolos’tan esinlenerek ‘’Aile’’ konsepti göz önünde bulundurularak oluşturulmuş TPE’den tescilli bir ‘’Aile’’ markasıdır. Kendi üretimleri zeytin ve zeytinyağlarının kalitesine güvendiklerini berilten marka sahibi Şeref Karaca, bize “instagramdan ailos_zeytin ve [email protected] mail adresinden ulaşabilirsiniz” dedi.