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Yarında itibaren Toronto’ya girişler serbest!
Kanada’nın en yoğun havalimanı “Toronto Pearson Uluslararası Havalimanı”na yarından itibaren yabancı uyrukluların ülkeye giriş için aşı kanıtı göstermeleri gerekmeyecek.
ÖZEL HABER 29.09.2022, 11:12
Ali Can SEVEN / Ontario / London’dan Bildiriyor
Federal hükümet, ay sonunda Kanada’ya giren herkes için Karantina Yasası kapsamındaki tüm Covid-19 sınır kısıtlamalarını kaldırdığını hafta başı duyurmuştu.
Uluslararası havaalanına gelen yolcular için artık rastgele zorunlu Covid-19 testi yapılmayacak.
Yaz boyunca, Toronto Pearson Havalimanı’ndan uçan müşteriler uzun kuyruklardan, bagaj kayıplarından ve uçuş gecikmelerinden şikâyetetti.
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