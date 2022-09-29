Yarında itibaren Toronto’ya girişler serbest!

Ali Can SEVEN / Ontario / London’dan Bi l diriyor

Federal hükümet, ay sonunda Kanada’ya giren herkes için Karantina Yasası kapsamındaki tüm Covid -19 sınır kısıtlamalarını kaldırdığını hafta başı duyu rmuştu.

Uluslararası havaalanına gelen yolcular için artık rastgele zorunlu Covid-19 testi yapılmayacak.