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Yalnızlık, diyabet riskini katlıyor!
20 yılı aşkın süredir 24 binden fazla insandan toplanan verileri analiz eden yeni bir çalışmaya göre, kendisini yalnız hisseden insanlarda Tip 2 diyabet gelişme olasılığı 2 kat daha fazla.
ÖZEL HABER 01.10.2022, 10:27
Ali Can SEVEN / Ontario / London’dan Bildiriyor
Diyabet, dünya çapında ilk 10 ölüm nedeninden biri haline geldi. 2000 yılından bu yana diyabette yüzde 70’lik artış oldu.
Diabetologia adlı dergide yayınlanan en son hakemli çalışma, yalnızlık duygularının ve psikolojik stresin Tip 2 diyabet için bir risk faktörü olabileceğini gösteriyor.
Araştırmacılar, stres ile Tip 2 diyabet arasındaki bağlantıyı tam olarak anlamaya çalışırken, bir stres hormonu olan yüksek kortizol seviyelerinin geçici insülin direncine neden olabileceğine inanılıyor. Bu da beynin, kan şekeri seviyelerini yükseltebilecek daha fazla karbonhidrat istemek gibi yeme davranışlarını etkileyebiliyor.
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