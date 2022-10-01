Yalnızlık, diyabet riskini katlıyor!

Ali Can SEVEN / Ontario / London’dan Bi l diriyor

Diyabet, dünya çapında ilk 10 ölüm nedeninden biri haline geldi. 2000 yılından bu yana diyabette yüzde 70’lik artış oldu.

Diabetologia adlı dergide yayınlanan en son hakemli çalışma, yalnızlık duygularının ve psikolojik stresin Tip 2 diyabet için bir risk faktörü olabileceğini gösteriyor.