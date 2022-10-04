Trump, CNN’den 475 milyon dolar istiyor!

Ali Can SEVEN / Ontario / London’dan Bi l diriyor

Böylece Trump -CNN savaşı da başka bir evreye girdi. ABD siyasi tarihinin en karmaşık duygular içerisinde olan eski başkan ı Trump , CNN’e hafta başında h akaret davası aç tı ve 475 milyon ABD doları talep ett i. Trump, CNN grubunun kendisine karşı bir “ iftira ve iftira kampanyası ” yürüttüğünü iddia etti.