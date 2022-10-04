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Trump, CNN’den 475 milyon dolar istiyor!
ABD eski başkanı Donald Trump, CNN'e karşı atağa geçti.
ÖZEL HABER 04.10.2022, 11:44
Ali Can SEVEN / Ontario / London’dan Bildiriyor
Böylece Trump-CNN savaşı da başka bir evreye girdi. ABD siyasi tarihinin en karmaşık duygular içerisinde olan eski başkanı Trump, CNN’e hafta başında hakaret davası açtı ve 475 milyon ABD doları talep etti. Trump, CNN grubunun kendisine karşı bir “iftira ve iftira kampanyası” yürüttüğünü iddia etti.
Trump, Florida, Fort Lauderdale'deki ABD Bölge Mahkemesi’nde açtığı 29 sayfalık davada, CNN'nin kendisini eleştirme konusunda uzun bir geçmişe sahip olduğunu, ancak 2024'te yeniden cumhurbaşkanlığına aday olacağından korktuğu için son aylarda saldırılarını artırdığını iddia ediyor.
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