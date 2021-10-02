Tarzınıza En Uygun Gelinliği Bulmanın İpuçları

Düğün.com üzerinde tarzınıza uygun birçok gelinlik modelini bulabilirsiniz. Peki hangi tarz gelinliklerin sizin için uygun biliyor musunuz? Biz detaylardan bahsedelim, kararı siz verin:

Son yılların en popüler modellerinden olan bohem gelinliklerle başlayalım… Rahatlık sizin için şıklık kadar önemliyse, size rahatlık ve doğallığın ön planda olduğu, çabasız güzelliğin vücut bulmuş hali olan bohem gelinlikleri öneriyoruz. Bu tarz gelinlikler fazla kabarık olmayan, hareket kolaylığı sağlayan, genellikle salaş tasarımlı modellerdir.

70’li yıllarda önemli bir figür olan ve dönemin hippi gençliğini simgeleyen salaş modeller bu tasarımlar arasında öne çıkar. Bohem gelinlikler, gypsy temalı düğünlerin de vazgeçilmezidir. Halk arasında çingene gelinlikleri da denilen iki parçalı, fırfır ya da volan detaylara sahip tasarımları da bu tarz gelinliklerin rahatlığı ve şıklığını en iyi tanımlayan modeller arasında sayabiliriz. Bohem gelinlikleri modelleri kır, kumsal, çiftlik gibi samimi düğün mekanlarında evlenecek gelinlere çok yakıştırdığımızı da söyleyelim.

Sade gelinliklerle devam edelim… Özellikle minimalist gelin sade tasarımlı modeller arasından seçim yapmalarını öneriyoruz. İşlemelerin az kullanıldığı ya da hiç yer almadığı modeller sade gelinlik olarak adlandırılıyor. Ayrıca kabarık olmayan gelinlikler de sade tasarımlar arasında yer alıyor. Sade gelinlik modellerinin popülaritesi gün geçtikçe artıyor. Özellikle son birkaç yılda dünyaca ünlü tasarımcıların neredeyse tümü, en yeni gelinlik koleksiyonlarında sade modellere ağırlıklı olarak yer veriyor.

İlkbahar ve yaz aylarında, açık hava düğünü yapacak minimalist gelinlere tül, şifon gibi uçuş uçuş kumaşlardan sade gelinlikleri tavsiye ediyoruz. Eğer restoran, kulüp gibi kapalı ve elegant mekanlarda evlenecekseniz seçiminizi yine sade gelinlikler arasından yapabilirsiniz. İşlemesiz, düz veya A kesim sade gelinlikler bu mekanlar için uygun olacaktır.

Geçmişin zarif stilini bugüne taşıyan bir vintage gelinlikleri tercih edebilirsiniz. Bu tarz gelinlikleri, geçmişte belirli bir dönemin ruhunu yansıtan, nostaljik tasarımlar olarak tanımlayabiliriz. Her tarz düğün mekanına uyum sağlayacak bir vintage gelinlik bulabilmek mümkün. Örneğin; 1920'ler döneminin ışıltılı ambiyansını düğününüze taşımak istiyorsanız taş işlemeli, tüylü vintage gelinlikleri tercih edebilirsiniz. Özellikle zayıf ve uzun gelin adaylarına önerdiğimiz bu modeller ile zarif ense topuzu, ışıltılı küpeler ve saç aksesuarlarını çok yakıştırıyoruz.

Etkisi hala tüm moda sektöründe görülen 80'lerin tarzına sahip bir gelin görünümü istiyorsanız bu dönemde genellikle romantik ve krem gelinliklerin çok popüler olduğunu söyleyebiliriz. Çiçekli gelinliklerin de bu dönemde ağırlıklı olarak tercih edildiğini de ekleyelim.

Eğer aradığınız ihtişamlı bir modelse kabarık etekler, ışıltılı detaylar, güçlü pelerinlerle tarzınızı yansıtabilirsiniz. Düğününde göz alıcı bir görünüm isteyen gelin adaylarının tercihi ihtişamlı gelinlik modelleri oluyor. Bu tasarımlar gösterişli düğün mekanlarının ambiyansıyla uyumlu bir görünüm yaratmak için tercih ediliyor. Kabarık etekli gelinlikler gösterişli tasarımların başında geliyor. Prenses kesim gelinlikler başta olmak üzere A kesim ve kaburga gelinlikler de hacimli etek tasarımıyla kabarık gelinlikler arasında yer alıyor. Son yılların en trend modelleri arasında yer alan kabarık katlardan oluşan katlı etekli gelinlikler de gösterişli gelinlikler arasında yer buluyor.

"Bunlardan hiçbiri bana göre değil, ben farklı tarzımı yansıtmak istiyorum" diyorsanız da gotik modeller tam sizlik! Farkı, iddialı ve feminen bir görünüm isteyen gelin adaylarının tercihi gotik tasarımlar oluyor. Gotik, genellikle karanlık, umutsuz ancak cazibeyi ortaya çıkaran bir tarzdır. Kadife, ince dantel, ipek, tül, şifon gibi kumaşlar ile tasarlanan gotik gelinlikleri, süslü kolye ve çivili ayakkabılar gibi aksesuarlarla tamamlayabilirsiniz. Özellikle sonbahar kış aylarında gotik tarzın koyu renkleri ideal bir görünüm yaratacaktır.

Tarzınıza uygun modeli bulabilmeniz için farklı tarzlara uygun gelinliklerden bahsettik. Siz de tarzınıza uygun gelinliği bulmak istiyorsanız farklı zevklere hitap eden on binlerce gelinliğe buradan ulaşabileceğinizi belirtelim. Bu modelleri istediğiniz özelliklere göre filtreleyebilir, detaylı olarak inceleyebilirsiniz. İlginizi çeken modeller için firmalarla iletişime geçmeyi de unutmayın!