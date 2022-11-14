“ŞUŞA YILI”NDA YAZARIMIZ BÜLENT UĞUR’A AZERBAYCAN’DAN DAVET

2022 Yılı Azerbaycan’da “Şuşa Yılı” ilan edilmişti. Bu vesile ile Azerbaycan’da 2022 yılında çok sayıda organizasyon düzenlendi ve düzenlenmekte.

2020 yılında, 44 gün süren “Karabağ Savaşı” sonunda, 10 Kasım’da, Karabağ Ermenistan işgalinden kurtarılmış ve özgürlüğüne kavuşmuştu.

Bu çok önemli bölgesel gelişme sırasında Azerbaycan’a Türkiye’nin verdiği tam destek kardeş Azerbaycan’da hiçbir zaman unutulmadı.

Zaferin 2. yılı olan 2022, Karabağ’ın önemli şehri olan ve Azerbaycan’ın kültür başkenti kabul edilen Şuşa için özel bir yıl oldu. Çünkü 2022, Azerbaycan’da, Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından “Şuşa Yılı” olarak ilan edildi.

Azerbaycan’da düzenlenen organizasyonlardan birisi de Bakü’ye bağlı Yasamal Reyonu tarafından “Karabağ Azerbaycandır - Zaferin Mübarek” adı altında bir dizi seminer olarak Kasım ayının ikinci yarısında gerçekleştirilecek. Seminerlere; resmi görevliler, tarihçiler, gaziler, Karabağ Savaşı katılımcıları ve aile üyeleri, basın mensupları katılacak.

Yasamal Reyonu, gazetemiz yazarı Bülent Uğur’u da söz konusu seminere konuşmacı olarak davet etti.

2005-2010 yılları arasında Azerbaycan’da Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliği Basın Müşaviri olarak görev yapan Bülent Uğur; seminer sonrası görüşlerini, Azerbaycan’daki temaslarını, ziyaretlerini ve bölgeyle ilgili genel tabloyu sizler için Yenigün’de yazacak.