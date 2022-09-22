Şok: Kuzey Amerika’da zehirli okul formaları!

ABD’de yapılan yeni bir çalışma, çocukların okul üniformalarında ve leke tutmaz olarak yapılan diğer giyim eşyalarında toksik kimyasallar bulunduğunu ortaya koydu.

ÖZEL HABER 22.09.2022, 10:46
Şok: Kuzey Amerika’da zehirli okul formaları!

Ali Can SEVEN / Ontario / London’dan Bildiriyor

Araştırmacılardan biri, bu gerçeğin çocukların sağlığı pahasına olağandışı bir ticaret olduğunu öne sürdü.

Toronto Üniversitesi’nden Prof. Miriam Diamond, “Çocuklarınızın leke tutmaz olduğundan emin olmak, çocukların sağlığına sahip olmak daha önemlidir” dedi.

Diamond, Kuzey Amerika'daki diğer araştırmacılarla birlikte, çocukların okul üniformalarında, kar kıyafetlerinde, eldivenlerde, önlüklerde “sonsuza kadar kimyasallar” olarak da adlandırılan PFAS seviyeleri bulduğunu bildirdi

Diamond, “Astımdan bağışıklık fonksiyonu ile ilgili sorunlara neden olan, metabolizma ve tiroid ile ilgili sorunlara neden olan kimyasallardan endişe duyuyoruz” dedi.

İşte size “sağlık” konusunda zirvede olan süper ülke ABD’de “insan sağlığı”na verilen önem!

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