SAFARİNİN MERKEZİ KENYA VE BAŞKENT NAİROBİ (1)

GEZGİN SEYYAH PEKCAN TÜRKEŞ

NAİROBİ

Kenya’nın başkenti Nairobi, Kenya’nın en büyük ve en çok nüfusa sahip şehridir. Adını şehrin içinden akan Nyrobi Nehri’nden almaktadır. Maa dilinde anlamı serin suyun olduğu yer demektir. Nairobi’nin nüfusu yaklaşık 4 milyondur.Şehir deniz seviyesinden 1.795 metre yüksekte yer almaktadır.

1899 yılında kurulan şehir hızla büyüyerek 8 sene içerisinde Kenya’nın başkenti olmuş.

Afrika’nın modern şehri Nairobi hala safarinin merkezi olarak önemini koruyor. Cami, kilise, tapınak ve guru yoluyla Nairobi çok kültürlülüğün de bir arada yaşandığı şehirlerden biridir. Bu şehri sadece Masai Mara’ya gitmek için bir geçiş olarak görmekten çok müzeleri, anıtları, parkları ve tarihi yerleri ile gezilmesi gereken bir yer olarak görmelisiniz.

ALL SAİNTS CATHEDRAL AİLE KİLİSESİ

All Saints Katedrali 1904 yılında Nairobi’nin merkezinde inşa edilmiştir.

Aynı isimde İstanbul Moda’da Barış Manço'nun evinin karşısında Whittall olarak da bilinen köşk All Saints Moda Kilisesi İstanbul Presbiteryen Kilisesi bulunmaktadır. Bu Kilise 1878 yılında Moda'da yaşayan İngiliz tüccar Sir James William Whittal'in ailesinin ön ayak olması ve maddi desteği ile yaptırılmıştır.

NAİROBİ CAMİİ

Hristiyanlık, İslam, Sihizm ve Hinduizm başta olmak üzere, birçok dini aynı coğrafya üzerinde buluşturan Kenya’nın başkentinde, camiiler de ayrı bir öneme sahip. Şehir merkezinde 1931 yılında hizmete sunulan Nairobi Camii, ihtişamlı mimarisi ve saflığı temsil eden beyaz kubbeleri ile görenleri kendine hayran bırakıyor.

BAŞKENTTEKİ ANITLAR

Tom Mboya Anıtı;Şehir merkezindeki Moi bulvarındadır. 1969 yılında suikasta uğramış eski Kenya Bakanı2011 yılında Tom Mboya’yı onurlandırmak adına dikilmiştir

Ulusal Anıt : 12 Aralık 19ı63 yılı Kenya bayrağının dalgalandığı ilk noktadır. Anıt Langata caddesi Uhuru bahçesi içinde bulunmaktadır.

Dedan Kimathi Heykeli : Hilton otelin Kenya’nın bağımsızlığı için doğan Mau Mau direnişinin lideri Dedan Kimathi adına dikilmiştir.

Jomo Kenyatta Heykeli : 1963-1964 yılları arasında Kenya’nın ilk başbakanının anıtı. Bu Heykel James Butler tarafından yapılmıştır.

GİRAFFE CENTER ZÜRAFA MERKEZİ

Nairobi’nin en bilinen ikonik yapısı olan Giraffe Manor otelinin tam karşısındaki Zürafa merkezini ziyaret etmeden Nairobi’den ayrılmamalısınız. Giriş ücretleri ve hediyelik eşya dükkanından elde edilen gelirler ile merkez içindeki zürafaların bakımları yapılıyor. Hayvanlar; geniş bir doğal park içinde serbest olarak dolaşıyor.

ELEPHANT ORPHANAGE FİL YETİMHANESİ

Kenya’nın en güzel şehirlerinden bir tanesi olan Nairobi’de yer alana Yetimhane kesinlikle gezilip görülmeye değer bir yerdir. Merkezin kurucuları Dame Daphne ve eşi David Sheldrick’dir. Yetim Fil Merkezi, kutsal alanda yetişen ve sonunda vahşi doğaya bırakılan öksüz filler ve gergedanlar için ferah bir alandır. Bu merkezde filleri bir bebekmiş gibi biberonla beslemektedirler. Bizzat anne fillerden alınan sütlerle beslenen bu yavrular büyük bir özenle büyütülmektedirler.

1977 yılında kurulan Sheldrick Wildlife Trust Sheldrick Fil Yetimhanesinin amacı kaçak avcılık sonucu yetim kalan fillerin burada yetiştirilmesini amaçlayan rehabilitasyon merkezi olmasıdır. Her gün bir saat ziyaretçilerini kabul eden yetimhanede filleri besleyebilir, onlarla vakit geçirebilirsiniz. Hatta bununla da kalmayıp yıllık 100 $ vererek bir minik Filin yıllık bakım masraflarını karşılamış oluyorsunuz.

NAİROBİ MİLLİ PARKI

Dünyanın belki de en heyecan verici safari turlarının düzenlendiği Nairobi’nin Milli Parkı’nda Yalnızca belgesellerde görebileceğiniz zürafaları, aslanları, gergedanları ve daha birçok hayvanı doğal ortamında gözlemleyebilirsiniz.

1946 Yılında kurulan Kenya’nın ilk milli parkı olarak bilinen bu Park şehir merkezinden uzaklığı 7 km’dir. Her yıl binlerce turistin akınına uğrayan Nairobi Milli Parkı, 117 kilometrekarelik bir alana sahiptir. Bu alan içerisinde aslan, zürafa, zebra ve gergedanlar bulunmaktadır.

KENYA BOMALARI ÇİFTLİK EVLERİ

Nairobi’de yer alan turistik bir köy olarak bilinen Kenya Bomaları, her yıl binlerce turist tarafından ziyaret edilmektedir. 1971 Yılında hükümet tarafından bu köy turizm merkezi olarak tanımlanmıştır. Kenya’nın en güzel turistik noktalarından bir tanesi olan Kenya Bomaları, eski yıllarda eski kabilelerin yaşam merkeziydi.

NAİROBİ DEMİRYOLU MÜZESİ

Nairobi tren istasyonunun bitişiğinde yer alan Nairobi Demiryolu Müzesi, 1971 yılında Doğu Afrika Demir Yolları ve Limanları tarafından açılmıştır. Müzenin içerisinde birbirinden ilginç nostaljik trenler bulunmaktadır. Ziyaretçiler bu müzeyi ziyaret etmek için randevu almaları gerekmektedir. Müzede yer alan lokomotiflerden bir tanesi 1985 yılında “Benim Afrikam” adlı bir filmde kullanılmıştır.

KAREN BLİXEN EVİ

Karen Blixen Müzesi olarak da bilinen bungalov tarzı bu yer, 1912 yılında İsveç Mühendis Ake Sjögren tarafından yaptırılmıştır. Ev çok sonradan Danimarka Hükümeti tarafından 1964 yılında bağımsızlık hediyesi olarak Kenya’ya bağışlandı.

Daminarkalı Karen; Baron Blixen ile evlenerek Nairobi şehrindeki Ngong tepesi eteklerinde kurdukları bu çiftlik evinde kabile çocuklar için okuma-yazma kursları da açmış.Karen Blixen; 7 dalda akademi ödülü olan “Out Of Africa” kitabının da yazarı.

UHURU PARK

Kenya’nın Nairobi şehrindeki Langata Yolu üzerinde bulunan bir anıt parkıdır. Kenya’nın bağımsızlığını kazandığı 12 aralık 1963 yılında bu parkta gerçekleştirildiği için hem şehir için hem de Kenya için oldukça önemli bir yerdir. Parkın içerisinde büyük bir çeşme anıtı da yer almaktadır.

14 WATERFALLS 14 ŞELALELER

Nairobi şehir merkezinden 65 km uzaklıktaki Thika kasabasında Fourteen Waterfalls /14 Şelaleler’i bulunuyor.

TANA REHNİNDE RAFTİNG

700 km uzunluğu ile Kenya’nın en uzun nehri Tana Nehrinde bembeyaz köpükler arasında rafting heyecanı yaşayabilirsiniz.

GO-DOWN SANAT MERKEZİ

Kenya’nın sanat ve medya merkezi olarak bilinen Go – Down Sanat Merkezi, 2003 yılında kuruluştur. Bu bölgede, ünlü heykeltraşlar, müzisyenler, televizyon yapımcıları, oyuncular, tiyatro sanatçıları, web tasarımcıları, akrobatlar, dansçılar, ve ressamlar tarafından zenginleştirilen merkeze mutlaka gitmelisiniz

MASAİ MARA

Masai yerlilerinin 800 yıllık geçmişlerine ve geleneksel yaşamlarına tanıklık edebileceğiniz Masai Mara Koruma Alanı, ülkenin en popüler ziyaret adreslerinden biri. Doğu Afrika’nın dünyaca ünlü Büyük Göç olayının bitiş noktası olan Masai Mara’da, ormanlar ve sulak arazilerin ortasında devam eden vahşi yaşama ve kabilelerin gizemli dünyasına dair ilginç şeyler öğrenebilirsiniz.

Vahşi yaşam denilince akla ilk gelen şehirlerden bir tanesi olan Masai, genellikle turistler tarafından safari yapmak için tercih ediliyor.

Bölgede yaşayan Masai kabilesiyle nesli tükenme tehlikesi altında olan Masai aslanı, şehri özel kılıyor.

Masai’de gezilecek pek fazla yer yok fakat, Masai Mara Ulusal Parkı, insana hayatında bir kez erişebileceği olaylara tanıklık etmesini sağladığı için başka bir yer görme ihtiyacı olmuyor.

Her yıl temmuz ve ağustos aylarında gerçekleşen Büyük Göç içinde binlerce insan bölgeye akın ediyor. Dünyanın en büyük doğa olayları arasında yer alan bu göçte binlerce zebra, Thomson ceylanı ve Afrika antilobuyer değiştiriyor. Büyük beşli adıyla anılan dünyanın en nadir vahşi hayvan türleri olan aslan, leopar, siyah gergedan, buffalo ve Afrika fili de Masai’de yaşıyor.

ŞEHİRLER ARASI TSAVO PARKLARI

Tsavo East National Park ve Tsavo West National Park olmak üzere iki ayrı ulusal parktan oluşan Tsavo, Nairobi ve Mombasa arasında konumlanıyor. Yaklaşık 22 bin kilometrekarelik bir alan üzerine kurulan bu iki park, hem ülkenin hem de dünyanın en büyük milli parklarından.

SAHİL ŞEHRİ MOMBASA

Kenya’nın en büyük ikinci şehri olan Mombasa, mimari yapıları ve doğal hayatıyla büyük bir turizm potansiyelini sahip. Denize kıyısı olmasından dolayı ülkenin tek büyük limanı olan Kilindini burada yer alıyor. Bu nedenle de Mombasa, ülkenin ticaret merkezi sayılıyor.

1593’te Portekizliler tarafından inşa edilen Fort Jesus hisarı günümüzde müze olarak kullanılıyor.

Şehrin en turistik mekanı olan Fort Jesus Müzesi aynı zamanda UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde bulunuyor.

Svahili mimarisinin en iyi örneklerinden biri olan Mandhry Camii, küçük olsa da bembeyaz rengi ve Arap stilini yansıtışıyla turistlerin ilgisini çekiyor.

Camii, eski şehir bölümünde konumlanıyor. Eski şehirde şifalı otlar ve yöreye özgü baharatların satıldığı Baharat Pazarı bulunuyor.

HELL’S GATE CEHENNEM KAPISI MİLLİ PARKI

Nairobi‘nin kuzeybatısında Naivasha Gölü‘nün güneyinde bulunan Hell’s Gate Ulusal Parkı, zebra, antilop, inek, babun ve Thomson ceylanı gibi hayvanların yanı sıra kartal, akbaba, şahin gibi 100’ün üzerinde kuş türüne de ev sahipliği yapıyor.

KENYA MUTFAĞI

Avrupalılar Kenya kıyılarına yanaşıp bu toprakları işgal etmeye başladığında, beraberlerinde beyaz patates, salatalık ve domates de getirmişlerdi. İngiliz sömürgeciler Kenya’ya Hindistan’dan binlerce işçi getirmiş ve ayrıca “curry” (köri), “çapati ekmeği” ve “chutney sosu” gibi bugün birçok Kenyalı’nın yemeklerinde sıklıkla tercih ettikleri yerel Hind mutfağı ürünlerini de ülkeye tanıtmışlardı.

Kenya mutfağı kendi bünyesi içerisinde yöreye özel yemek ve meyveler ile çeşitlenmiştir. Yemekler daha çok ızgaraya yönelik olup bizim mutfağımızdan farklı olarak, timsah eti ve antilop eti ya da deve sütü gibi bizim kültürümüzün alışık olmadığı tadları denemek isteyenlere yönelik bir mutfak kültürü varlığını korumakta.

Mısır, fasulye, patates ve yeşilliklerin ezilerek bir sebze hamuru elde edilmesi ve bu hamurdan küçük toplar yapılarak bu topların et veya sebze yahnilerine katılmasıyla oluşan yemekleri meşhurdur.

İrio:kabaklı yumurta

Ugali: Mısır, süt ve suyun dibi tutturulmadan katı bir kıvama gelene dek pişirilmesinden oluşan yemek

Sukumi wiki: ıspanak, kızarmış soğan, domates ve biberin karıştırılarak sotelenmesi yoluyla elde edilen bir yemek.

Nyama choma : Rostolanmış ya da ızgarada pişirilen kırmızı et veya balık etinden oluşan bir et yemeğidir.

Weetabix: Kepekli ekmek,

Mkate:Kek,

Mandazi: Kızartılmış hamur,Pişi.

Mayayi:Kızarmış yumurta

Kenya’nın bölge bölge değişen iklim koşullarının bir getirisi olarak ananas, papaya, karpuz, mango, portakal, guava, muz, hindistancevizi ve Türkçe’ye “çarkıfelek meyvesi” olarak çevrilen “passion fruit”,

Maziwa lala:fındık, fıstık, şeker, krem peynir ve yoğurt birleşiminden oluşan, serinletici, geleneksel yoğurt tatlısı.

Coupe Mount Kenya: Taze meyvelerden, dondurma, krema ve şekerden oluşan dondurma.

Fast food tutkunları için Nairobi’de birçok seçenek bulunmakta.

Sokak yemeği Githeri :mısırlı fasulye yemeği

Mandazi:tatlı, yassı, kızarmış çörek.

Chai: sütlü çay.

Samosas :Baharatlı, ince kıyılmış etin hamurun içine hapsedilip kızartılmasıyla oluşan, üçgen şekilli bir çeşit muska böreği

Mkate mayai :yumurtalı ekmek.

Nairobi ‘de Tayland, Etiyopya , Alman, Çin, İtalyan, Fransız ve Japon mutfağından örnekler sunan çok sayıda restoran bulmak mümkün.

KENYA VE NAİROBİ’NİN ANIMSATTIKLARI

Direk uçuş ile toplam da 6 saat süren bir yolculuğun ardından Nairobi'ye ulaşabilirsiniz.Aktarmalı uçuş ile bu süre 10 Saati buluyor.

Kenya; 1963 Yılında bağımsızlığını ilan etmiştir.

Resmi dilleri: Svahili, İngilizce. Bantu, Cushitic, Nilotic gibi etnik diller de konuşulur.

Hristiyanlık, İslam, Sihizm ve Hinduizm başta olmak üzere oldukça fazla din çeşitliliğini içinde barındırır.

Ülke genelinde okur-yazar oranı % 85 olup 15 yaşından büyük kesim okuma-yazma bilmektedir.

Kenya, safari denilince akla ilk gelen ülke.Hayvan çeşitliliği bakımından dünyanın en zengin ülkeleriarasında bulunan Kenya’da aynı zamanda en eski insan fosilleri bulunmuş.

Kenya; yalnızca yer üstü değil yer altı güzellikleriyle de tanınıyor.

Ülke genelinde geçerli olan para birimi Kenyan Shilling’idir. KES veya KSH olarak kısaltılır.

Nüfus: 53 milyon.

Kenya’da kesinlikle musluk sularını içmeyin. İçmeyi bırakın diş fırçalarken bile ağzınızı bu suyla çalkalamayın. Sürekli kapalı şişelerdeki suları kullanmaya özen gösterin.

Klimanjaro’dan sonra Afrika’nın ikinci büyük dağı olan Kenya dağına Trekking Turları düzenleniyor.Nairobi’ den Kenya dağına ulaşım 3,5 saat sürdüğü için konaklamalı paket turlar almanız tavsiye edilir.

Avrupa ülkelerindeki güllerin %80’i Kenya’da yetişirilmekte ve Avrupa ülkelerine ihraç etmektedir.

800 metreden sonraki tüm mesafelerde kalifiye uzun mesafe koşucusu yetiştirmesiyle meşhur Afrika ülkesi.

Türkiye'ye en fazla öğrenci gönderen ülke

Borneo Adasında yaşayan Kenya isimli bir halk var.

Dünya’daki kuş popülasyonunun %11’i Kenya’da bulunmaktadır.

Mobil para M-pesa Kenya’da icat edilmiştir. Kenya’nın yerel operatör firması Safaricom tarafından üretilen sistem ile kullanıcılar hesaplarına para yükleyebildiği gibi, başkalarına para transferi ve mobil ödemeler gerçekleştirebiliyor.

Kenya’nın ilk first lady’si Margaretta Kenyatta 2004 yılında 42 km ile Londra Maratonunun kazananı olmuştur.

Kenya 1895-1963 yılları arasında İngiltere’nin sömürgesiydi..

Kenya ülkesi sınırlarındaki Büyük Rift vadisi yer kabuğunun yarılması sonucu 20 milyon yıl önce oluşmuştur.

Okyanus kıyısında çok iyi turizm tesisizlerine sahip olan ve başta İsrailliler olmak üzere bir çok zengin ülkenin turist gönderdiği ülke.

Halkının en az % 30' unun elektriğe erişiminin olmadığı ülkedir.

Plastik poşet kullanmanın ve açık havada sigara içmenin yasak olduğu doğa dostu bir Afrika ülkesidir.

Kenya; aşk büyüsünün yapıldığı yerdir.

Konya’nın nam-ı müstearı Kenya;hem yerlisi, hem de yabancısı çoğu zaman böyle seslenir şehre.

Kenya; " Dünya bize atalarımızdan kalan bir miras değildir, o sadece, geri verilmek üzere, çocuklarımızdan ödünç aldığımızdır “ diyen bilge insanların beldesidir.

Swahili dilinden örnekler:

karibu: hoş geldin-jambo: merhaba-asante: teşekkürler-hakuna matata: no problem-simba: aslan-saa: saat-jumamosi: cumartesi

Sokakları güvenli olmayan bir ülke. insanlar otobüs ile şehirlerarası yolculuğu gece yaptıysalar ve vardıklarında hava aydınlanmadıysa geceleri daha tehlikeli olduğu için otobüsten inmiyorlar.

Kenya;Obama’nın babasının memleketi.

Elektronik vize alınabilir.

Matatus halk otobüsleri oldukça yaygın bir ulaşım seçeneğidir. Kenya para birimi olan 10 - 40 Kenya Şilini ile bu araçlara binebilirsiniz.

Kenya’da genellikle tropik bir iklim ha kimdir. Kenya’nın başkenti olan Nairobi'ye gitmek isteyen kişilere yanıt olarak da aralık ayı ile şubat ayları arasında diyebiliriz. Kenya da genellikle ılıman bir ilkim seyretmektedir. Eğer safariye katılmak istiyorsanız bunun için en uygun temmuz ve ekim ayları arasındadır.

Ülke topraklarının yaklaşık % 3’ünü kaplayan ve genellikle dağlık bölgelerde bulunan ormanlar büyük önem taşıyor. Bu doğal ormanlarda büyük “kâfur ağaçları”, Afrika sedirleri, dev bambular ve çeşitli tropik ağaçlaryetişiyor.

Hayvan çeşitliliği bakımından muazzam bir ülke.Nakuru ulusal parkında flamingoları saymazsak 450'den fazla kuş çeşidi var.

Kenya’da insanlar hayvancılıkla geçimini sağlamaya çalışıyor.

Kenya, ürettiği kahvenin lezzeti ve kalitesi ile dünya çapında bir üne sahip.

Kenya,Çin’e eşek ihraç ediyor

Eskiden Kenya’da timsah, zebra gibi hayvan etleriyle ünlü restoranlar varken bu gün artık bu etlerin pişirilmesi ve servisi yasak hale getirilmiştir.