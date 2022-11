Piltech Zirvesi’nde batarya konuşuldu

Küresel Isınma Kurultayı kapsamında düzenlenen “II. Enerjini Depola, Geleceğini Kurtar” başlıklı panel ve oturumlarda enerjinin depolanma boyutu ele alındı. Alanında önemli isimlerin katılımıyla gerçekleştirilen etkinliğin açılış konuşmasını yapan Eko Fuarcılık Fuarlar Müdürü Namık Sarıgöl amaçlarının enerjinin depolanmasına ilişkin her türlü çözümleri sergilemek olduğunu belirterek, Uluslararası logitrans Transport Lojistik Fuarı kapsamında düzenlenen Pilteck Zirvesi Küresel Isınmaya ve enerji depolama konularına dikkat çekmeyi ve toplumsal farkındalığı arttırmayı amaçladıklarını söyledi.

Enerji yoksa, gerisini anlatmaya gerek yok diye konuşan Küresel Isınma Kurultayı Komite Başkanı Celal Toprak ise, “Küresel ısınma denildiğinde, aslında hepimiz bir şeyleri biliyoruz, ama çok şeyi de aslında bilmiyoruz, şimdi zaman hareket zamanı ve çocuklarımıza gelecek kuşaklara yaşanabilir bir dünya bırakmak için şimdi hareket zamanı. Ülke olarak hedeflerimiz büyük. Geleceğe yön vereceksek, enerjimize sahip çıkarak, onu verimli kullanmalıyız.” dedi.

Enerjinin depolanmasının önemine vurgu yaptılar

“Enerjinin Depolanmasına Medya Nasıl Bakıyor?” başlıklı oturumun moderatörlüğünü Fatinoğlu Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ali Fatinoğlu üstlendi. KOBİ Postası Editörü Mehmet Ali Doğan, Yeni Gün Gazetesi Genel Yayın Danışmanı Engin Çağlar, Cumhuriyet Gazetesi Muhabiri Çağdaş Bayraktar enerjinin depolanmasının önemine vurgu yaptı.

Elektrikli araçların gündemi iyiden iyiye meşgul ettiği bugünlerde ticari araçların geleceği de yavaş yavaş şekillenmeye başladığını belirten gazeteci Engin Çağlar, “Bugün dünyanın gündeminde yenilenebilir enerji konusu ana başlık olarak görülüyor. Dünya çapında yenilenebilir enerji kaynaklarının önemi her geçen gün artıyor. Çevreyi korurken artan enerji ihtiyaçlarını karşılayabilmek adına geliştirilen teknolojiler de kritik öneme sahip oluyor. Özellikle sınırlı kaynakların daha verimli kullanılmasını sağlayan, toplum yaşamını kolaylaştıran, sürdürülebilir ve yenilikçi yaklaşımlar enerji geleceği konusunda belirli düzenleme ve standartların oluşturulmasını gerekli kılıyor. Geliştirilen teknolojilerle enerjinin verimli, güvenli, çevre dostu ve ekonomik bir şekilde çıkarılması, dönüştürülmesi, taşınması, depolanması ve kullanılması çok önemli. Teknolojinin ve dijital ürünlerin hayatımızın her alanına girmesiyle elektrik enerjisine olan ihtiyacımız her zamandan daha fazla artıyor. Artık dünyada elektrikli otomobiller hızla yaygınlaşıyor, evlerimizde güneşten elektrik üretip depolayabiliyoruz, akıllı telefonlar, fotoğraf makinaları, tabletler, bilgisayarlarımız, dronelar ve daha da yaygınlaşması beklenen IOT cihazların hepsi elektrikle çalışıyor. Bu ürünlerin bir diğer ortak özelliği ise, enerjilerini bataryalarında depoladıkları elektrikten temin etmeleri. Son kullanıcıya yönelik olan bu cihazların yanı sıra endüstriyel alanda da şarj edilebilir batarya kullanımı oldukça yaygın. Bunlara örnek olaraksa telekomünikasyonda kullanılan baz istasyonlarını, veri merkezlerindeki UPS cihazlarını, depo ve fabrikalardaki elektrikli forkliftleri, sağlık alanında seyyar hasta bakım ve tetkik cihazlarını, askeri alandaysa insanlı ve insansız hava ve yer taşıtlarını verebiliriz. Görüldüğü gibi günümüzde birçok dijital ve elektrikli cihaz bataryaya ihtiyaç duymakta ve bu ihtiyacın artarak devam etmesini bekleyebiliriz.” diye konuştu.

Moderatörlüğünü Küresel Isınma Kurultayı Komite Başkanı Celal Toprak yaptığı “Stk’lar ve İş Dünyası Yenilenebilir Enerji Ve Enerji Depolama Konusunda Ne Düşünüyor?” başlıklı panelin konuşmacıları ise Marmara Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Saadettin Çay, SMART Holding Yönetim Kurulu Başkanı ve Güneş Enerjisi Sanayicileri ve Endüstrisi Derneği Başkanı Halil Demirdağ, Tümaküder Y.K.Ü. – Emir Enerji Kemal Alaydın, Bilişim Strateji Uzmanı Levent Karadağ ve Daikin Yönetim Kurulu Üyesi Zeki Özen oldu.

Depolama ile ilgili Türkiye’de gelinen noktayı vurgulayan Saadettin Çay Marmara Organize Sanayi Bölgesi olarak enerji depolama konusundaki yatırımlara da önderlik yaptıklarını belirtti. Tümaküder Yönetim Kurulu Üyesi Kemal Alaydın T3 teki enerjinin T1 de kullanılmasının rekabette öne çıktığını dikkat çekti. Bilişim ve yapay zeka hakkında konuşan Levent Karadağ ise enerji depolamasının teknolojik boyutuna değinerek dünyadaki ve Türkiye’de ki gelişmeleri yakından takip ettiğini belirtti. Enerji depolamasında kullandığımız cep telefonlarında çok ciddi bir gelişim olduğuna değinen Halil Demirdağ, teknolojiyi kullanan ülkerelerin enerji depolamada kendilerini hızlı bir şekilde geliştirdiğini vurguladı.

Kimya Yüksek Mühendisi ve Sözbir Grup Yönetim Kurulu Başkanı Nihal Sözbir Karakuş’un yönettiği sohbet toplantılarında konuşan İstanbul Akvaryum Kompleksi Co-CEO ve Yönetim Kurulu Üyesi Dilek Çapanoğlu, sıfır atıkla ilgili çalışmalarını anlattı. İstanbul Akvaryum olarak komplekslerinde sıfır atık uygulamasına başladıklarından bugüne atıklardan geri dönüşüm yaptıklarını ve iki yılda yaklaşık beşyüzellibeş tona yakın geri dönüşüm kazandırdıklarını vurguladı.

Gazeteci Ahmet Doğan’ın yönetimiyle gerçekleşen sohbet toplantılarında konuşan Ulus Çevre Mühendislik Genel Müdürü Rahşan Bukni Ulus, dünyadaki en büyük sorun haline gelen iklim değişikliğini ve yenilenebilir enerji kaynaklarını anlattı.

Moderstörlüğünü PRactice Communication Management Kurucu Ortağı Ali Akkın’ın yaptığı sohbet toplantısında VOLTPO Enerji Teknolojileri Uygulama Mühendisi Emin Doğan, bütün dünyada elektrikli araç üretimi ve satışlarının hızla arttığını vurguladı. Firmaların 2030 yılından itibaren tamamen elektirkli araç üretimine geçeceklerini bildiren Emin Doğan, ülkemizde şarj istasyonlarının artmasıyla birlikte elektrikli araç sayısının yüzde on artacağını ifade etti.