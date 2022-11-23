Son Dakika

Piltech Zirvesi’nde batarya konuşuldu

Yeni Arayışlar Girişimi Platformu Derneği’nin koordinasyonu ile 70'e yakın kurumun desteklediği Küresel Isınma Kurultayı bu yıl Piltech Zirvesi’nde “Enerji Depola Geleceğini Kurtar” başlığı ile Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi'nde yapıldı.

ÖZEL HABER 23.11.2022, 17:41
Piltech Zirvesi’nde batarya konuşuldu

Küresel Isınma Kurultayı kapsamında düzenlenen “II. Enerjini Depola, Geleceğini Kurtar” başlıklı panel ve oturumlarda enerjinin depolanma boyutu ele alındı. Alanında önemli isimlerin katılımıyla gerçekleştirilen etkinliğin açılış konuşmasını yapan Eko Fuarcılık Fuarlar Müdürü Namık Sarıgöl amaçlarının enerjinin depolanmasına ilişkin her türlü çözümleri sergilemek olduğunu belirterek, Uluslararası logitrans Transport Lojistik Fuarı kapsamında düzenlenen Pilteck Zirvesi Küresel Isınmaya ve enerji depolama konularına dikkat çekmeyi ve toplumsal farkındalığı arttırmayı amaçladıklarını söyledi.
Enerji yoksa, gerisini anlatmaya gerek yok diye konuşan Küresel Isınma Kurultayı Komite Başkanı Celal Toprak ise, “Küresel ısınma denildiğinde, aslında hepimiz bir şeyleri biliyoruz, ama çok şeyi de aslında bilmiyoruz, şimdi zaman hareket zamanı ve çocuklarımıza gelecek kuşaklara yaşanabilir bir dünya bırakmak için şimdi hareket zamanı. Ülke olarak hedeflerimiz büyük. Geleceğe yön vereceksek, enerjimize sahip çıkarak, onu verimli kullanmalıyız.” dedi.

Enerjinin depolanmasının önemine vurgu yaptılar
“Enerjinin Depolanmasına Medya Nasıl Bakıyor?” başlıklı oturumun moderatörlüğünü Fatinoğlu Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ali Fatinoğlu üstlendi. KOBİ Postası Editörü Mehmet Ali Doğan, Yeni Gün Gazetesi Genel Yayın Danışmanı Engin Çağlar, Cumhuriyet Gazetesi Muhabiri Çağdaş Bayraktar enerjinin depolanmasının önemine vurgu yaptı. 
Elektrikli araçların gündemi iyiden iyiye meşgul ettiği bugünlerde ticari araçların geleceği de yavaş yavaş şekillenmeye başladığını belirten gazeteci Engin Çağlar, “Bugün dünyanın gündeminde yenilenebilir enerji konusu ana başlık olarak görülüyor.  Dünya çapında yenilenebilir enerji kaynaklarının önemi her geçen gün artıyor. Çevreyi korurken artan enerji ihtiyaçlarını karşılayabilmek adına geliştirilen teknolojiler de kritik öneme sahip oluyor. Özellikle sınırlı kaynakların daha verimli kullanılmasını sağlayan, toplum yaşamını kolaylaştıran, sürdürülebilir ve yenilikçi yaklaşımlar enerji geleceği konusunda belirli düzenleme ve standartların oluşturulmasını gerekli kılıyor. Geliştirilen teknolojilerle enerjinin verimli, güvenli, çevre dostu ve ekonomik bir şekilde çıkarılması, dönüştürülmesi, taşınması, depolanması ve kullanılması çok önemli. Teknolojinin ve dijital ürünlerin hayatımızın her alanına girmesiyle elektrik enerjisine olan ihtiyacımız her zamandan daha fazla artıyor. Artık dünyada elektrikli otomobiller hızla yaygınlaşıyor, evlerimizde güneşten elektrik üretip depolayabiliyoruz, akıllı telefonlar, fotoğraf makinaları, tabletler, bilgisayarlarımız, dronelar ve daha da yaygınlaşması beklenen IOT cihazların hepsi elektrikle çalışıyor. Bu ürünlerin bir diğer ortak özelliği ise, enerjilerini bataryalarında depoladıkları elektrikten temin etmeleri. Son kullanıcıya yönelik olan bu cihazların yanı sıra endüstriyel alanda da şarj edilebilir batarya kullanımı oldukça yaygın. Bunlara örnek olaraksa telekomünikasyonda kullanılan baz istasyonlarını, veri merkezlerindeki UPS cihazlarını, depo ve fabrikalardaki elektrikli forkliftleri, sağlık alanında seyyar hasta bakım ve tetkik cihazlarını, askeri alandaysa insanlı ve insansız hava ve yer taşıtlarını verebiliriz. Görüldüğü gibi günümüzde birçok dijital ve elektrikli cihaz bataryaya ihtiyaç duymakta ve bu ihtiyacın artarak devam etmesini bekleyebiliriz.” diye konuştu.
Moderatörlüğünü Küresel Isınma Kurultayı Komite Başkanı Celal Toprak yaptığı “Stk’lar ve İş Dünyası Yenilenebilir Enerji Ve Enerji Depolama Konusunda Ne Düşünüyor?” başlıklı panelin konuşmacıları ise Marmara Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Saadettin Çay, SMART Holding Yönetim Kurulu Başkanı ve Güneş Enerjisi Sanayicileri ve Endüstrisi Derneği Başkanı Halil Demirdağ, Tümaküder Y.K.Ü. – Emir Enerji Kemal Alaydın, Bilişim Strateji Uzmanı Levent Karadağ ve Daikin Yönetim Kurulu Üyesi Zeki Özen oldu. 
Depolama ile ilgili Türkiye’de gelinen noktayı vurgulayan Saadettin Çay Marmara Organize Sanayi Bölgesi olarak enerji depolama konusundaki yatırımlara da önderlik yaptıklarını belirtti. Tümaküder Yönetim Kurulu Üyesi Kemal Alaydın T3 teki enerjinin T1 de kullanılmasının rekabette öne çıktığını dikkat çekti. Bilişim ve yapay zeka hakkında konuşan Levent Karadağ ise enerji depolamasının teknolojik boyutuna değinerek dünyadaki ve Türkiye’de ki gelişmeleri yakından takip ettiğini belirtti. Enerji depolamasında kullandığımız cep telefonlarında çok ciddi bir gelişim olduğuna değinen Halil Demirdağ, teknolojiyi kullanan ülkerelerin enerji depolamada kendilerini hızlı bir şekilde geliştirdiğini vurguladı. 
Kimya Yüksek Mühendisi ve Sözbir Grup Yönetim Kurulu Başkanı Nihal Sözbir Karakuş’un yönettiği sohbet toplantılarında konuşan İstanbul Akvaryum Kompleksi Co-CEO ve Yönetim Kurulu Üyesi Dilek Çapanoğlu, sıfır atıkla ilgili çalışmalarını anlattı. İstanbul Akvaryum olarak komplekslerinde sıfır atık uygulamasına başladıklarından bugüne atıklardan geri dönüşüm yaptıklarını ve iki yılda yaklaşık beşyüzellibeş tona yakın geri dönüşüm kazandırdıklarını vurguladı. 
Gazeteci Ahmet Doğan’ın yönetimiyle gerçekleşen sohbet toplantılarında konuşan Ulus Çevre Mühendislik Genel Müdürü Rahşan Bukni Ulus, dünyadaki en büyük sorun haline gelen iklim değişikliğini ve yenilenebilir enerji kaynaklarını anlattı. 
Moderstörlüğünü PRactice Communication Management Kurucu Ortağı Ali Akkın’ın yaptığı sohbet toplantısında VOLTPO Enerji Teknolojileri Uygulama Mühendisi Emin Doğan, bütün dünyada elektrikli araç üretimi ve satışlarının hızla arttığını vurguladı. Firmaların 2030 yılından itibaren tamamen elektirkli araç üretimine geçeceklerini bildiren Emin Doğan, ülkemizde şarj istasyonlarının artmasıyla birlikte elektrikli araç sayısının yüzde on artacağını ifade etti.

Yorumlar (0)
Namaz Vakti 23 Kasım 2022
İmsak 06:24
Güneş 07:53
Öğle 12:55
İkindi 15:25
Akşam 17:47
Yatsı 19:11
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 13 29
2. Galatasaray 13 27
3. Adana Demirspor 13 24
4. Konyaspor 14 24
5. Başakşehir 13 24
6. Kayserispor 14 23
7. Trabzonspor 13 23
8. Beşiktaş 13 22
9. Alanyaspor 14 17
10. Gaziantep FK 13 16
11. Antalyaspor 12 16
12. Giresunspor 13 15
13. Kasımpaşa 13 15
14. Hatayspor 13 14
15. Karagümrük 13 13
16. Ankaragücü 13 13
17. Sivasspor 14 11
18. İstanbulspor 13 8
19. Ümraniye 13 7
Takımlar O P
1. Eyüpspor 14 33
2. Pendikspor 13 24
3. Keçiörengücü 13 24
4. Samsunspor 13 23
5. Rizespor 13 22
6. Boluspor 13 22
7. Bodrumspor 13 21
8. Manisa FK 13 20
9. Sakaryaspor 14 19
10. Altay 14 18
11. Bandırmaspor 13 18
12. Adanaspor 14 17
13. Göztepe 13 17
14. Tuzlaspor 13 15
15. Erzurumspor 13 14
16. Altınordu 13 12
17. Ö.K Yeni Malatya 14 10
18. Gençlerbirliği 13 7
19. Denizlispor 13 5
Takımlar O P
1. Arsenal 14 37
2. M.City 14 32
3. Newcastle 15 30
4. Tottenham 15 29
5. M. United 14 26
6. Liverpool 14 22
7. Brighton 14 21
8. Chelsea 14 21
9. Fulham 15 19
10. Brentford 15 19
11. Crystal Palace 14 19
12. Aston Villa 15 18
13. Leicester City 15 17
14. Bournemouth 15 16
15. Leeds United 14 15
16. West Ham United 15 14
17. Everton 15 14
18. Nottingham Forest 15 13
19. Southampton 15 12
20. Wolves 15 10
Takımlar O P
1. Barcelona 14 37
2. Real Madrid 14 35
3. Real Sociedad 14 26
4. Athletic Bilbao 14 24
5. Atletico Madrid 14 24
6. Real Betis 14 24
7. Osasuna 14 23
8. Rayo Vallecano 14 22
9. Villarreal 14 21
10. Valencia 14 19
11. Mallorca 14 19
12. Real Valladolid 14 17
13. Girona 14 16
14. Almeria 14 16
15. Getafe 14 14
16. Espanyol 14 12
17. Celta Vigo 14 12
18. Sevilla 14 11
19. Cadiz 14 11
20. Elche 14 4