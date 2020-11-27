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ONLINE FESTİVAL İLE COVID-19’A SON!

Büyük bir ilgiyle takip edilen Cumartesileri yapılan İstanbul Festivali, Covid-19 nedeniyle alınan önlemler kapsamında 28 Kasım Cumartesi günü tüm dünyaya ONLINE olarak sunulacak.

ONLINE FESTİVAL İLE COVID-19’A SON!

Online Festival’de, bağışıklık sistemini güçlendirecek, virüse karşı dayanıklılığı artıracak, oluşan stres ve gerilimi ortadan kaldıracak, saf sevgiyi geliştirecek,  “Saf Sevgi Enerji Merkezi Çalışması” yer alıyor. Festivale Türkiye’nin ve dünyanın her yerinden ONLINE olarak katılım mümkün olacak.

Online Festival’deki Saf Sevgi Enerji Merkezi Çalışması ile katılımcılara, nefes, biyoenerji, konsantrasyon, gevşeme gibi alanlarda yürütülen teknikler sunulacak. Festivalde yapılacak olan çalışmaların yararları ise uzmanlarca şöyle açıklanmış: “Nefes çalışmaları ile sinir sistemi gevşer. Böylece kişi olaylara daha pozitif ve çözüm odaklı bakmaya başlar. Öfke kontrolü sağlanır. Biyoenerji çalışmaları ile organizma enerji ile dolar ve kişi kendisini daha mutlu hisseder. Vücut çalıştırma teknikleri bedenin hem güçlenmesine hem de esnekliğinin artmasına yardımcı olur. Evde olup, daha az hareket etmenin getirdiği fiziksel problemler giderilir. Metabolizma hızlanır. Teknikler, sağlıklı ve kalıcı zayıflamaya büyük katkı koyar. Konsantrasyon teknikleri sayesinde odaklanma gelişerek, zekâ aktifleşir. Gevşeme çalışmaları sayesinde stres, gerilim ve günümüzün en sık rastlanan problemlerinden olan uykusuzluk ve depresyon giderilir. Moral ve motivasyon artar. Çalışmalar, içinde bulunduğumuz Covid-19 sürecinde bağışıklık sistemini güçlendirerek, virüse karşı dayanıklılığı artırır.”

Online Festival Programı- 28 Kasım 2020:

28 Kasım CUMARTESİ:
12.00- Saf Sevgi Enerji Merkezi Çalışması-Saf sevginin geliştirilmesi
13.30- Spiritüel Söyleşi

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