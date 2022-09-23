Motosikletiyle şehir şehir gezip insanlara şifa veriyor

Zulkıar şunları söyledi: "Ben Bulgaristan'da doğdum, büyüdüm daha sonra da İstanbul'a göç ettim. Yıllardır aile düzenimi, çalışma hayatımı, yaşantımı İstanbul'da devam ettirmekteyim. Fırsatlar şehri olduğunu düşündüğüm İstanbul'da anne mesleğimiz olan masaj terapistliğini yapıyorum. Dr. Hamdi Turgum ekolünden genel masaj mezunu bir sağlıkçıyım. Bu işe ilk başladığım yıllarda doktor, profesör ve dekanların kendileri aileleri ve çevrelerine hizmet verdim. Bu hizmetim fizyoterapiden sonra kendi hastalarını bana emanet edecek kadar devam etmiştir. Ben bir aile masaj terapistiyim. İşimi çok seviyorum. Türkiye'de halkın bu işe bakış açısı ne yazık ki ön yargılı ama bu genelde onlar beni tanıyana kadar. İşime saygımı ve tutkumu anlamaları çok sürmüyor. Hatta bazılarını kısa süreli lokal seanslar halinde sohbet esnasında bilgilendiriyorum. Çoğu aile ile çok uzun yıllardır çalışıyorum. Benden beklenen genelde bazı kas ya da sinir sorunlarının üzerine gitmem. Çalıştığım kişiler iş yoğunlukları dolayısı ile hareketsiz günlük hayatlarında çalışması gereken kaslarının pasif hareketlerle dolaşım sistemlerini arttırarak onların ileriki yaşlarda yaşayacakları olası bazı vücut sorunlarını önlemek için rutin haftalık derin doku ve spor masajı şeklinde terapilerinde yararlı olmaya çalışmaktayım. Medikal ve selülit masajlarında terapi sürelerim daha da sık oluyor. Tamamen inisiyatif ve karşılıklı güven işi. Ben işime aşığım. Bu iş ciddi bir iştir. Para benim için başarı duygusundan sonra gelir. Bazen sadece uyumak için eve geldiğimi ve aslında 7/24 çalıştığımı söyleyebilirim. Bu işe yıllarını vermiş iddialı bir terapist olarak ilgi alanım hep sağlık ve şifa üzerine olduğu için bu alanda insanların sağlık sorunlarını ben iki gruba ayırıyorum.1'incisi fiziksel sorunları tamamen kendi yaşam dengesini oturtmamakla ilgili sorun yaşayanlar, 2'ncisi ise duygularını yönetmeyi başaramayanlar."

"ŞİFACININ YOLUNDA" PROJESİ

"Ben 18 senedir motosiklet kullanan bir kadınım." diyen Süreyya Chaban Zulkıar, "Motorcu gruplarımızdan dolayı oldukça geniş arkadaş çevrem var. Müsait olduğum zamanlarda onlarla bir arada olmayı severim. Ben bir proje başlattım. Projemin adı "Şifacının Yolunda". Bu projenin amacı hiçbir maddi karşılığı olmadan hem masajı halkımıza doğru tanıtmak hem de onların hayatlarına bir şifa katmak. Proje, daha çok masaj terapisi hizmetini kendi imkanları ile alamayan kitlelere hitap ediyor. Bir motosikletli kadının belirli önceden planlanmış rotasyonlar üzerindeki konumlarda ki şanslı kişilerdi bu hizmeti alacak olanlar. Bu proje, şu an için şehir içi ve şehirlerarası gerçekleşiyor. İlerde yurt dışını da kapsayacak. Çok küçük adımlarla yazları haftada birkaç saat yaptığım bu çalışmayı, yaz dönemi haftada bir güne çıkarmaya çalıştım fakat o kadar çok talep vardı ki iyi bir arkadaşım meslektaşımla bu işi devam ettirmenin yollarını aradık ve hala üzerinde düşünüyoruz. İnsanlarla olmak, farklı şehirlerde aileleri tanımak, küçük dokunuşlarla onların farkındalığını artırmak, onları dinlemek, iyi hissettirmek, iyileştirmek, kaliteli zaman geçirmek çaylarını içmek, belki de bir gece misafirleri olmak... Bir motor gezisinden daha fazlası olabilir. "Şifacının Yolunda"yı belirli bir zaman aralıklarında gerçekleştirmenin eşiğindeyiz." dedi.