“Milli Şehit” Mehmed Kemal Bey Kadıköy’de mezarı başında anılacak
Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından 14 Ekim 1922 tarihinde “milli şehit” ilan edilen Boğazlıyan Kaymakamı Mehmed Kemal Bey, aralarında Atatürkçü Düşünce Derneği İstanbul şubelerinin de olduğu bir grup STK tarafından anılacak.
ÖZEL HABER 07.04.2022, 11:16
Ölümünün 103. yılı dolayısıyla 10 Nisan 2022 Pazar günü saat 11.00’de Mehmed Kemal Bey’in Kadıköy Kuşdili’ndeki mezarı başında düzenlenecek anma törenine ADD Genel Başkanı Mehmet Hüsnü Bozkurt da katılacak.
Anma töreninde Anadolu Aydınlar Ocağı Genel Başkanı Prof. Dr. İbrahim Öztek, Türkiye Kamu-Sen Temsilcisi Doç. Dr. Hanefi Bostan, Türkiye Emekli Subaylar Temsilcisi emekli tümgeneral Dr. Tarık Özkut, Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel ve ADD Genel Başkanı Mehmet Hüsnü Bozkurt konuşacak.
Boğazlıyan Kaymakamı Mehmed Kemal Bey 10 Nisan 1919 tarihinde İstanbul’da idam edilmişti.
HÜSEYİN AYDOĞAN
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