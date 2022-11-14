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'Mersin Narenciye Festivali' yoğun ilgi gördü
Bu yıl 8'incisi gerçekleşen 'Mersin Narenciye Festivali' yine birbirinden güzel workshoplar, yarışmalar, etkinlikler ve söyleşiler ile ziyaretçilerden tam not aldı.
ÖZEL HABER 14.11.2022, 12:00 14.11.2022, 12:15
Açılış konuşmalarıyla başlayan ve birbirinden değerli Sektör Temsilcilerinin yanı sıra Gastronomi alanında beğeniyle takip edilen Usta Şeflerin de katılımı ile gerçekleşen festival ilk günden yoğun ilgi gördü.
Narenciyeli Kostümler ile gerçekleşen defileler, Dans Gösterileri, Konserler, 'FLYBOARD' Gösterileri ve DJ Performanslarında yer aldığı Festival coşkusu gün boyu devam etti.
Türkiye'nin dört bir yanından Festivale gelenler ise etkinliklerin yanısıra şehri gezme fırsatıda buldular.
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