'Mersin Narenciye Festivali' yoğun ilgi gördü

Açılış konuşmalarıyla başlayan ve birbirinden değerli Sektör Temsilcilerinin yanı sıra Gastronomi alanında beğeniyle takip edilen Usta Şeflerin de katılımı ile gerçekleşen festival ilk günden yoğun ilgi gördü.

Narenciyeli Kostümler ile gerçekleşen defileler, Dans Gösterileri, Konserler, 'FLYBOARD' Gösterileri ve DJ Performanslarında yer aldığı Festival coşkusu gün boyu devam etti.

Türkiye'nin dört bir yanından Festivale gelenler ise etkinliklerin yanısıra şehri gezme fırsatıda buldular.