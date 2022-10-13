Mega kentimizde 1.100.000 üniversite öğrencisi var!

Ali Can SEVEN

Dünyada “Üniversite ve Yüksek Okul”larıyla ünlü birçok başkent ya da büyükşehir vardır. Mega kentimiz İstanbul da bunların başında geliyor.

Resmi rakamlara göre, 16 milyona dayanan mega kentimiz İstanbul’da 13 devlet, 44 vakıf ünivesitesi ve 5 vakıf meslek yüksel okulu var.

İstanbul’da üniversite ya da yüksek okul çağındaki genç nüfus yaklaşık bir milyon 200 bin. 62 yüksek eğitim kurumunu İstanbul’da yaşayan ve okuyan bir grup genç, taşradan zorunlu göçle okumaya gelen gençler dolduruyor.

Tabi, önemli bir sayıda yabancı uyruklu gençler de var.

İstanbul’daki devlet üniversitelerinin adları şöyle: İstanbul Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa, İstanbul Teknik Üniversitesi, Boğaziçi, Mimar Sinan, Marmara, Yıldız Teknik, Galatasaray, Türk Alman, Sağlık Bilimleri, Medeniyet, Türk-Japon Bilim ve Teknoloji, Milli Savunma Üniversitesi.

Pıtırık gibi vakıf üniversiteleri kurulmaya başladı. Bunların yüzde doksanı da son 20 yılda hizmete girdi. Bu vakıf üniversitelerinden 3 tanesi dünya sıralamasında 400-500 arasında yer alıyor. Koç, Sabancı ve Çankaya vakıf üniversileri zirvede.