Maymun virüsünden salgın beklentisi!
Salgın hastalıklar, insanlığın sonunu mu getirecek? Bilim insanları, son yıllarda salgın hastalıkların hız kazandığı görüşünde. Araştırmalara göre, bazı maymunlarda “Ebola” benzeri semptomlara neden olan belirsiz bir virüs ailesi, insanlara sıçrayabilecek.
Ali Can SEVEN / Ontario / London’dan Bildiriyor
Araştırmalar, vahşi Afrika’da “Makak” maymunlarını etkileyen bir arterivirüs olan “Simian” hemorajik ateşinin, gelecekte bir sonraki maymun çiçeği ya da bir sonraki HIV olma potansiyeline sahip olabileceğini gösteriyor.
Bu virüslerle ilgili hiçbir insan enfeksiyonu rapor edilmemesine rağmen, uzmanlar bir maymun virüsünün yakında insanları enfekte etmeye hazır olabileceği konusunda uyarıyor.
Colorado Boulder Üniversitesi'nde moleküler, hücresel ve gelişimsel biyoloji profesörü ve araştırmanın kıdemli yazarı Sara Sawyer, “Bu hayvan virüsü, insan hücrelerine nasıl erişileceğini, kendini nasıl çoğaltacağını ve bizi bir hayvan virüsünden korumasını beklediğimiz bazı önemli bağışıklık mekanizmalarından nasıl kurtulacağını buldu” dedi.
Ekim 2022
Ekim 2022
Ekim 2022
Ekim 2022
Ekim 2022
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