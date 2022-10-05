Son Dakika

Maymun virüsünden salgın beklentisi!

Salgın hastalıklar, insanlığın sonunu mu getirecek? Bilim insanları, son yıllarda salgın hastalıkların hız kazandığı görüşünde. Araştırmalara göre, bazı maymunlarda “Ebola” benzeri semptomlara neden olan belirsiz bir virüs ailesi, insanlara sıçrayabilecek.

ÖZEL HABER 05.10.2022, 09:46
Maymun virüsünden salgın beklentisi!

Ali Can SEVEN / Ontario / London’dan Bildiriyor

Araştırmalar, vahşi Afrika’da “Makak” maymunlarını etkileyen bir arterivirüs olan “Simian” hemorajik ateşinin, gelecekte bir sonraki maymun çiçeği ya da bir sonraki HIV olma potansiyeline sahip olabileceğini gösteriyor.

Bu virüslerle ilgili hiçbir insan enfeksiyonu rapor edilmemesine rağmen, uzmanlar bir maymun virüsünün yakında insanları enfekte etmeye hazır olabileceği konusunda uyarıyor.

Colorado Boulder Üniversitesi'nde moleküler, hücresel ve gelişimsel biyoloji profesörü ve araştırmanın kıdemli yazarı Sara Sawyer, “Bu hayvan virüsü, insan hücrelerine nasıl erişileceğini, kendini nasıl çoğaltacağını ve bizi bir hayvan virüsünden korumasını beklediğimiz bazı önemli bağışıklık mekanizmalarından nasıl kurtulacağını buldu” dedi.

Yorumlar (0)
16
parçalı bulutlu
Namaz Vakti 05 Ekim 2022
İmsak 05:33
Güneş 06:57
Öğle 12:58
İkindi 16:12
Akşam 18:48
Yatsı 20:07
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Başakşehir 7 17
2. Adana Demirspor 8 17
3. Konyaspor 8 17
4. Galatasaray 8 17
5. Trabzonspor 8 16
6. Beşiktaş 8 15
7. Fenerbahçe 7 14
8. Kayserispor 8 12
9. Kasımpaşa 8 12
10. Gaziantep FK 8 11
11. Alanyaspor 8 9
12. Giresunspor 7 8
13. İstanbulspor 7 8
14. Karagümrük 7 6
15. Antalyaspor 7 6
16. Ankaragücü 7 4
17. Sivasspor 8 4
18. Hatayspor 7 4
19. Ümraniye 8 2
Takımlar O P
1. Keçiörengücü 7 14
2. Eyüpspor 7 14
3. Sakaryaspor 7 12
4. Pendikspor 7 12
5. Bodrumspor 7 11
6. Manisa FK 6 11
7. Boluspor 6 11
8. Bandırmaspor 6 11
9. Samsunspor 7 10
10. Rizespor 6 9
11. Tuzlaspor 7 9
12. Göztepe 7 8
13. Adanaspor 7 7
14. Gençlerbirliği 6 6
15. Erzurumspor 6 6
16. Altay 7 6
17. Altınordu 6 3
18. Ö.K Yeni Malatya 7 3
19. Denizlispor 7 2
Takımlar O P
1. Arsenal 8 21
2. M.City 8 20
3. Tottenham 8 17
4. Brighton 7 14
5. Chelsea 7 13
6. M. United 7 12
7. Newcastle 8 11
8. Fulham 8 11
9. Liverpool 7 10
10. Brentford 8 10
11. Everton 8 10
12. Leeds United 7 9
13. Bournemouth 8 9
14. Aston Villa 8 8
15. West Ham United 8 7
16. Southampton 8 7
17. Crystal Palace 7 6
18. Wolves 8 6
19. Leicester City 8 4
20. Nottingham Forest 8 4
Takımlar O P
1. Barcelona 7 19
2. Real Madrid 7 19
3. Athletic Bilbao 7 16
4. Real Betis 7 15
5. Atletico Madrid 7 13
6. Osasuna 7 13
7. Real Sociedad 7 13
8. Villarreal 7 12
9. Valencia 7 10
10. Rayo Vallecano 7 10
11. Celta Vigo 7 10
12. Mallorca 7 8
13. Girona 7 7
14. Getafe 7 7
15. Real Valladolid 7 7
16. Espanyol 7 5
17. Sevilla 7 5
18. Almeria 7 4
19. Cadiz 7 4
20. Elche 7 1