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Mahsa Amini eylemi Kanada’ya da sıçradı!
İran’da baş örtüsü yüzünden öldürüldüğü iddia edilen İranlı Mahsa Amini adlı genç kadın için hafta sonunda Kanada’da protesto eylemleri yapıldı
ÖZEL HABER 03.10.2022, 11:49
Ali Can SEVEN / Ontario / London’dan Bildiriyor
22 yaşındaki bir kadının polis tarafından gözaltında öldürülmesiyle tetiklenen şiddetli protestolar 3’üncü haftasına girerken, tüm dünya kadınları dayanışma için omuz omuza duruyor.
Vancouver'dan Halifax'a on binlerce insan hafta sonu Kanada sokaklarına akın etti.
Halifax'ta yüzlerce kişi sokaklarda yürüdü, bayraklar ve pankartlar sallayarak adalet çağrısında bulundu. Protesto eylemin öncülerinden İranlı aynı zamanda Kanadalı Siavesh Farrahi, “Tek istedikleri insani haklar. Kadın haklarını istiyoruz. Tek istediğimiz bu ve Kanada halkının desteğine ihtiyacımız var” dedi.
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