Mahsa Amini eylemi Kanada’ya da sıçradı!

Ali Can SEVEN / Ontario / London’dan Bi l diriyor

22 yaşındaki bir kadının polis tarafından gözaltında öldürülmesiyle tetiklenen şiddetli protestolar 3’ üncü haftasına girerken, tüm dünya kadınları dayanışma için omuz omuza dur uyor .

Vancouver'dan Halifax'a on binlerce insan hafta sonu Kanada sokaklarına akın etti.