Köprülerde “trafik” azaldı!

1974’de hizmete giren “15 Temmuz Şehitler Köprüsü”nden açıldığı ilk yıl günde ortalama 32 bin taşıt geçiyordu. Bu rakam 1987’de 130 bine, 2004’de ise 180 bine çıktı.

Bugün boğazın incisi köprülerden en tercih edileni yaklaşık yüzde 47 ile “15 Temmuz Şehitler Köprüsü”... Şehrin göbeğinde olması nedeniyle.

“ Fatih Sultan Mehmet Köprüsü” ikinci sırada yer alırken, fiyatı nedeniyle “Yavuz Sultan Selim Köprüsü” adeta nal topluyor.

Köprülerden geçiş trafiği özellikle “pandemi”den sonra azalmaya başladı.

Bir zamanlar günde 500 bine yakın taşıtın geçiş yaptığı köprülerden bugünlerde neredeyse yarı yarıya düştü. Nedenini araştırdığımda, akaryakıt va köprü geçiş fiyatlarının çok etkili olduğunu öğrendim. Dönem ekonomi dönemi!