Köpek bile “kokain”den çok etkilendi!

Ali Can SEVEN / Ontario / London’dan Bi l diriyor

Köpeğin sahibi Stephanie Turnbull, “Sızlanıyordu, havayı yalamaya başladı. Belli bir noktada daireler çizmeye başladı, kafasını ileri geri hareket ettirdi, hızla veterinere götürdüm. Vücudunda uyuşturucu olduğunu düşündüğünü söyledi ve inanması zor ama kokain var” dedi.