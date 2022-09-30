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Köpek bile “kokain”den çok etkilendi!
Hayvanlara ne kadar değer verildiği gelişmiş toplumlardan sayılan Kanada’da her yönüyle anlaşılıyor. Sokaklarda kedi görülmezken, başıboş köpek görmek de pek olanaklı değil. Yaşadığım kent London’da “Feldman” adlı bir köpek parkta bulduğu “kokain”i, yutunca, sorunlar baş göstermeye başladı.
ÖZEL HABER 30.09.2022, 10:42
Ali Can SEVEN / Ontario / London’dan Bildiriyor
Köpeğin sahibi Stephanie Turnbull, “Sızlanıyordu, havayı yalamaya başladı. Belli bir noktada daireler çizmeye başladı, kafasını ileri geri hareket ettirdi, hızla veterinere götürdüm. Vücudunda uyuşturucu olduğunu düşündüğünü söyledi ve inanması zor ama kokain var” dedi.
Köpek tedavi için 130 km uzaklıkta Mississauga'da bulunan en yakın acil veteriner bakıma gönderildi.Tedavisi Mississauga'da bir otelde bir gecelik konaklamaya ek olarak, acil veteriner hizmetleri yaklaşık 2.300 dolara mal oldu. İşte “kokain”in etkisi!
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