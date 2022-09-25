Kanadalıların kemerinde delik kalmadı!

Ali Can SEVEN / Ontario / London’dan Bi l diriyor

Ekonomist Karyne Charbonneau, yüksek enflasyon, artan faiz oranları ve hizmet tüketimine geçiş nedeniyle perakende satışların son birkaç ayda beklenenden daha az düştüğünü söyledi.

Perakende satışların, 11 alt sektörden 9’unda düştüğü ve perakende ticaretin de yüzde 94,5'ini temsil ettiği açıklandı.

Benzin satışları yüzde 7.0, giyim yüzde 3.3, ayakkabı yüzde 6.5, aksesuarlar yüzde 3.3, mücevher, bavul ve deri eşya yüzde 0,6 değer kaybetti.

İlginç olan evcil hayvan malzemeleri, yasal esrar, ofis malzemeleri ve kırtasiye satışlar yüzde 0,7 arttı. Hacim bazında bakılınca, perakende satışlar Temmuz’da yüzde 2.0 düştü.