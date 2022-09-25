Kanadalıların kemerinde delik kalmadı!
Fırtınayla yıkıma uğrayan ülkede, Kanada istatistik kurumu, perakende satışların Temmuz'da yüzde 2.5 azalarak 61.3 milyar dolara düştüğünü açıkladı. Bu düşüş, uzmanlara göre, “alım gücü”nün düştüğünün en önemli göstergesi.
Ali Can SEVEN / Ontario / London’dan Bildiriyor
Ekonomist Karyne Charbonneau, yüksek enflasyon, artan faiz oranları ve hizmet tüketimine geçiş nedeniyle perakende satışların son birkaç ayda beklenenden daha az düştüğünü söyledi.
Perakende satışların, 11 alt sektörden 9’unda düştüğü ve perakende ticaretin de yüzde 94,5'ini temsil ettiği açıklandı.
Benzin satışları yüzde 7.0, giyim yüzde 3.3, ayakkabı yüzde 6.5, aksesuarlar yüzde 3.3, mücevher, bavul ve deri eşya yüzde 0,6 değer kaybetti.
İlginç olan evcil hayvan malzemeleri, yasal esrar, ofis malzemeleri ve kırtasiye satışlar yüzde 0,7 arttı. Hacim bazında bakılınca, perakende satışlar Temmuz’da yüzde 2.0 düştü.
Öte yandan, Fiona’dan gelen kuvvetli rüzgarlar ve şiddetli yağışlar evlerin yıkılmasına, 500 bin ailenin elektriksiz kalmasına neden olurken, can kaybı yaşanmadı. İlgililer, ağaçların söküldüğünü, yağışların ve fırtınanın etkisiyle çok sayıda kişinin mağdur olduğunu açıkladı.
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