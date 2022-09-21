Kanadalılar gıda alımını azaltıyor!

Ali Can SEVEN / Ontario / London’dan Bi l diriyor

8-10 Eylül’ de 5 bin Kanadalı arasında yapılan ankete göre, 2021’de yüzde 8.2’si yiyecekten tasarruf etmek ve yüzde 7.1’i market maliyeti nedeniyle öğün atla latıyor.

Anket, tüketicilerin yaklaşık 4’te 3’ünün marketlerde daha iyi fırsatlar yakalamak için satın alma alışkanlıklarını değiştirdiğini, halkın yüzde 32.1’i daha sık el ilanı okuduklarını ve yüzde 23.9’unun markette daha fazla kupon kullandığını ortaya koydu.

Kanada İstatistik rakamları, yıllık enflasyon un Ağustos' ta yüzde 7.0 olduğunu göster irken, market fiyatları geçen yıldan bu yana 40 yılının zirvesini yakalayarak yüzde 10.8 arttı. Kanadalılar artık gıda enflasyonu “ öcü ” olarak değerlendiriyor.