Kanadalılar gıda alımını azaltıyor!
Marketler için yapılan bir ankete göre, Kanadalıların yüzde 23.6’sının satın aldıkları gıda miktarını azaltmak zorunda kalıyor.
Ali Can SEVEN / Ontario / London’dan Bildiriyor
8-10 Eylül’de 5 bin Kanadalı arasında yapılan ankete göre, 2021’de yüzde 8.2’si yiyecekten tasarruf etmek ve yüzde 7.1’i market maliyeti nedeniyle öğün atlalatıyor.
Anket, tüketicilerin yaklaşık 4’te 3’ünün marketlerde daha iyi fırsatlar yakalamak için satın alma alışkanlıklarını değiştirdiğini, halkın yüzde 32.1’i daha sık el ilanı okuduklarını ve yüzde 23.9’unun markette daha fazla kupon kullandığını ortaya koydu.
Kanada İstatistik rakamları, yıllık enflasyonun Ağustos'ta yüzde 7.0olduğunu gösterirken, market fiyatları geçen yıldan bu yana 40 yılının zirvesini yakalayarak yüzde 10.8 arttı. Kanadalılar artık gıda enflasyonu “öcü” olarak değerlendiriyor.
Ankette ayrıca Kanadalıların yüzde 19.7’si süresi dolmak üzere olan daha fazla indirimli gıda satın aldığı ortaya çıktı.
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