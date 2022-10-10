Kanada’da kredi kartla alışveriş zorlaşıyor!

Ali Can SEVEN / Ontario / London’dan Bi l diriyor

Değişiklik, Visa ve Mastercard’ın mübadele veya hızlı geçiş ücretleri olarak bilinen, yani kredi kartı şirketlerinin, bankaların ve ödeme işlemcilerinin her işlemde tüccarlardan topladıkları para üzerindeki milyonlarca dolarlık dava yüzünden alındı.

Bu ücretler, kartlar için yaklaşık yüzde bir ile yüzde üç arasında değişebiliyor.