Kanada’da kredi kartla alışveriş zorlaşıyor!
Kanada'daki işletmeler kredi kartı ücretlerini artık isterlerse müşterilerine yansıtabilecek. Bu durum, kredi kartıyla alışverişi zorlaştırma anlamına geliyor.
Ali Can SEVEN / Ontario / London’dan Bildiriyor
Değişiklik, Visa ve Mastercard’ın mübadele veya hızlı geçiş ücretleri olarak bilinen, yani kredi kartı şirketlerinin, bankaların ve ödeme işlemcilerinin her işlemde tüccarlardan topladıkları para üzerindeki milyonlarca dolarlık dava yüzünden alındı.
Bu ücretler, kartlar için yaklaşık yüzde bir ile yüzde üç arasında değişebiliyor.
Kanada Bağımsız İşletmeler Federasyonu’na göre, Visa ve Mastercard daha önce tüccarların ek ücretler ekleme veya daha yüksek maliyetli “premium” kredi kartlarını reddetme yetkilerini kısıtlamıştı.
Ancak, perakende uzmanı Bruce Winder, restoranların veya perakendecilerin ücretleri büyük ölçekte tüketicilere yansıtacağına inanmadığını belirterek, “Birçoğu oldukça tereddütlü çünkü bu zaten enflasyonist ortamda müşterileri kızdırmak istemiyorlar” dedi.
Ekim 2022
Ekim 2022
Ekim 2022
Ekim 2022
Ekim 2022
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