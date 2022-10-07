Kanada’da göçmen doktorlara 100 bin dolar!

Ali Can SEVEN / Ontario / London’dan Bi l diriyor

Halkını doktorsuz bırakmamak için çözüm yolları arayan bu eyalet hükümeti, en az 5 yıl çalışmak şartı yla göçmen hekimlere 100 bin ABD doları bonus öneriyor. D oktorları n dışında, göçmen hemşireleri n ve sağlık görevlilerini n de 3 yıl çalışması halinde onlara da 50 bin ABD doları bonus ödenecek.

Eyalet Sağlık Bakanı Tom Osborne, gazetecilere, “Eğer gelenlerin bir bağlantıları varsa, kalma olasılıkları daha yüksek” dedi.