Kanada’da göçmen doktorlara 100 bin dolar!
Kanada’nın Okyanusa yakın eyaleti Newfoundland ve Labrador, doktor bulmak için kesenin ağzını açtı.
Ali Can SEVEN / Ontario / London’dan Bildiriyor
Halkını doktorsuz bırakmamak için çözüm yolları arayan bu eyalet hükümeti, en az 5 yıl çalışmak şartıyla göçmen hekimlere 100 bin ABD doları bonus öneriyor. Doktorların dışında, göçmen hemşirelerin ve sağlık görevlilerinin de 3 yıl çalışması halinde onlara da 50 bin ABD doları bonus ödenecek.
Eyalet Sağlık Bakanı Tom Osborne, gazetecilere, “Eğer gelenlerin bir bağlantıları varsa, kalma olasılıkları daha yüksek” dedi.
Kanada’da birçok eyalette olduğu gibi, Newfoundland ve Labrador'un sağlık sistemi de işgücü sıkıntısının ağırlığı altında eziliyor. Eyaletteki tabipler birliğine göre, bölge sakinlerinin yaklaşık dörtte birinin aile hekimi yok. Bu gerçek, “giderlerse gitsinler”le olmayacağını ortaya koyuyor. Doktorlarımızın ve sağlık çalışanlarımızın kıymetini bilelim. Görüldüğü gibi gelişmiş ülke de olsa, çözüm zorlaşıyor!
Ekim 2022
Ekim 2022
Ekim 2022
Ekim 2022
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