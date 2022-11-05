İstanbul’umuza değer katan iç deniz: Marmara!
Mega kentimiz İstanbul’umuza değer üstüne değer katan Marmara Denizi hakkında biraz araştırma yaptım. Marmara Denizi hakkında çok ilginç bilgilere ulaştım.
Ali Can SEVEN
Klasik antik çağda adı Propontis olan Marmara Denizi, 240 km uzunluğunda, 70 km genişliğinde ve 11.500 km2. Marmara Denizi’nin en derin yeri de bin 270 metre.
2 Boğazla Ege ve Karadeniz’e bağlanan Marmara Denizi, Karadeniz’in tek ulaşım noktası. İstanbul boğazında 3 köprü, 1 denizaltı raylı sistemi, 1 deniz altı karayolu ve 1 Çanakkale köprüsü ile Anadolu Avrupa’ya bağlanıyor Marmara Denizi sayesinde.
Marmara Denizi’nin Erdek, Bandırma, Gemlik ve İzmit adlı 4 de körfezi var. Marmara Denizi hakkında çok detaylı bilgi sahibi olmak isteyenlere internette pdf’i de olan “Bilimsel Açıdan Marmara Denizi” adlı kitabını incelemelerini öneririm. Pdf’in uzantısı, “http://tbbyayinlari.barobirlik.org.tr/TBBBooks/bilimsel-acidan-marmara.pdf”dir.
Dünyanın sayılı kenti İstanbul’umuzu denizle buluşturan Marmara Denizi, bir çok fay hattına da sahiplik yapmaktadır.
Adalarıyla bir başka renklere sahip olan Marmara Denizi, çevresindeki yerleşim yerlerinin de önemli ulaşım alanı.
Kasım 2022
Kasım 2022
Kasım 2022
Kasım 2022
Kasım 2022
Ekim 2022
|İmsak
|06:06
|Güneş
|07:32
|Öğle
|12:53
|İkindi
|15:37
|Akşam
|18:03
|Yatsı
|19:24
|Takımlar
|O
|P
|1. Fenerbahçe
|11
|26
|2. Galatasaray
|12
|24
|3. Başakşehir
|11
|23
|4. Adana Demirspor
|12
|23
|5. Beşiktaş
|13
|22
|6. Trabzonspor
|11
|21
|7. Konyaspor
|12
|20
|8. Kayserispor
|12
|20
|9. Alanyaspor
|13
|16
|10. Gaziantep FK
|11
|15
|11. Kasımpaşa
|13
|15
|12. Antalyaspor
|11
|13
|13. Karagümrük
|11
|12
|14. Ankaragücü
|12
|12
|15. Giresunspor
|12
|12
|16. Sivasspor
|12
|10
|17. Hatayspor
|11
|10
|18. İstanbulspor
|12
|8
|19. Ümraniye
|12
|6
|Takımlar
|O
|P
|1. Eyüpspor
|11
|24
|2. Bodrumspor
|11
|21
|3. Keçiörengücü
|11
|21
|4. Boluspor
|11
|19
|5. Manisa FK
|11
|19
|6. Rizespor
|11
|18
|7. Pendikspor
|11
|18
|8. Samsunspor
|11
|17
|9. Bandırmaspor
|11
|15
|10. Sakaryaspor
|12
|15
|11. Göztepe
|10
|14
|12. Adanaspor
|12
|14
|13. Tuzlaspor
|10
|12
|14. Altay
|12
|12
|15. Altınordu
|10
|12
|16. Ö.K Yeni Malatya
|12
|10
|17. Erzurumspor
|11
|10
|18. Gençlerbirliği
|11
|7
|19. Denizlispor
|11
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. M.City
|13
|32
|2. Arsenal
|12
|31
|3. Tottenham
|13
|26
|4. Newcastle
|13
|24
|5. M. United
|12
|23
|6. Brighton
|13
|21
|7. Chelsea
|12
|21
|8. Fulham
|14
|19
|9. Liverpool
|12
|16
|10. Brentford
|14
|16
|11. Crystal Palace
|12
|16
|12. Leeds United
|13
|15
|13. Everton
|13
|14
|14. West Ham United
|13
|14
|15. Bournemouth
|14
|13
|16. Aston Villa
|13
|12
|17. Southampton
|13
|13
|18. Leicester City
|13
|11
|19. Wolves
|14
|10
|20. Nottingham Forest
|14
|10
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|12
|32
|2. Barcelona
|12
|31
|3. Atletico Madrid
|12
|23
|4. Real Betis
|12
|23
|5. Real Sociedad
|12
|22
|6. Athletic Bilbao
|13
|21
|7. Osasuna
|12
|20
|8. Villarreal
|12
|18
|9. Rayo Vallecano
|12
|18
|10. Real Valladolid
|13
|17
|11. Valencia
|12
|15
|12. Getafe
|13
|14
|13. Girona
|13
|13
|14. Mallorca
|12
|13
|15. Almeria
|12
|13
|16. Espanyol
|12
|11
|17. Celta Vigo
|12
|11
|18. Cadiz
|13
|11
|19. Sevilla
|12
|10
|20. Elche
|13
|4