İstanbul’umuza değer katan iç deniz: Marmara!

Ali Can SEVEN

Klasik antik çağda adı Propontis olan Marmara Denizi, 240 km uzunluğunda, 70 km genişliğinde ve 11.500 km2. Marmara Denizi’nin en derin yeri de bin 270 metre.

2 Boğazla Ege ve Karadeniz’e bağlanan Marmara Denizi, Karadeniz’in tek ulaşım noktası. İstanbul boğazında 3 köprü, 1 denizaltı raylı sistemi, 1 deniz altı karayolu ve 1 Çanakkale köprüsü ile Anadolu Avrupa’ya bağlanıyor Marmara Denizi sayesinde.

Marmara Denizi’nin Erdek, Bandırma, Gemlik ve İzmit adlı 4 de körfezi var. Marmara Denizi hakkında çok detaylı bilgi sahibi olmak isteyenlere internette pdf’i de olan “Bilimsel Açıdan Marmara Denizi” adlı kitabını incelemelerini öneririm. Pdf’in uzantısı, “http://tbbyayinlari.barobirlik.org.tr/TBBBooks/bilimsel-acidan-marmara.pdf”dir.

Dünyanın sayılı kenti İstanbul’umuzu denizle buluşturan Marmara Denizi, bir çok fay hattına da sahiplik yapmaktadır.

Adalarıyla bir başka renklere sahip olan Marmara Denizi, çevresindeki yerleşim yerlerinin de önemli ulaşım alanı.