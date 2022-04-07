İstanbullu “minimal” yaşamaya başladı!

İstanbullular artık “minimal” yaşamanın yollarını arıyor. İstanbul gerçeğini saptamak için emlakçıları, beyaz eşyacıları, hazır yemek yiyenleri dolaştım.

Gerçekler karşısında inanın bana “şok” üstüne “şok” yaşadım!

Özellikle gelişmiş semtlerde, yani Şişli’de, Beşiktaş’ta, Kadıköy’de 1+1 evler revaçta. Konuştuğum emlakçıların hemen hemen tümü 1+1 evlerin kapış kapış kiralandığını, diğer büyük evlerde ise zorlandıklarını söylediler.

Nedenini sorduğumda, “Isınması, elektrik enerjisi, evin döşenmesi çok kolay ve neredeyse masrafsız!” yanıtını aldım.

Beyaz eşya satıcısı bir dükkâna girdim ve nelerin çok satıldığını sordum.

Aldığım yanıt çok ilginç geldi bana! Mini buzdolabı, set üstü ocak, mikro dalga fırın... Nedeni, ev küçük eşya küçük olsun diye herhalde.

Hayır, enerji tüketiminin az olması yüzünden tercih ediliyorlarmış...

Bu eşyaların rağbetten olacak 2. elleri de pek bulunmuyormuş!

En çok iş yapan hazır yiyecekciler... Hamburger, tost, dürüm, pizza, çiğ köfte...

Maliyetleri normal ev yemeklerine göre ucuz olduğundan...

Anlayacağınız, İstanbullular artık “minimal” yaşıyor.