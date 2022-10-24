İstanbul’da yeni konut yapımı “stop” etti!

Ali Can SEVEN

Mevcut yeni konutlar alıcı beklerken, yeni projelerde rölantiye alındı. Başlamış projeler bile askıya alındı. İnşaat maliyet fiyatlarının her geçen artması da satışlarda etkili olmaya başladı.

Gayrimenkul veri analizi platformu “Endeksa”nın araştırmasına göre, İstanbul’da satılmayı bekleyen konut sayısı 220 bin 711 adet. Bu veriye göre, 32 bin 648’le Esenyurt ilk sırada. 11 bin 660’la Başakşehir, 10 bin 862’yle Küçükçekmece, 10 bin 117’yle Pendik sıralamada yer alıyor. En az boş konut ise 199’la Adalar’da, 301’le Beykoz’da, 625’le Çatalca’da ve 706’yla Şile’de bulunuyor.

Endeksa’ya göre, İstanbul'da 2021’de 238 bin 383, 2022’nin ilk yarısında ise 109 bin 319 konut satışı yapıldı. Bu arada, kaba inşaat seviyesinde binlerce konutun bitirilmesinin ekonomik zorluklar nedeniyle ötelendiği belirtildi.