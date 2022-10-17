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İstanbul’da yaşamak artık olanaksız!

* İstanbul Kurtköy’de 15 villadan oluşan bir sitede aidatları duyunca “şok” geçirdim. Bu sitede aylık aidat 45 bin TL. İster inanın ister inanmayın!

ÖZEL HABER 17.10.2022, 11:19
İstanbul’da yaşamak artık olanaksız!

Ali Can SEVEN

Mega kentlerde yaşamak elbette zordur. Gelirinizin neredeyse, yüzde 80’ini kiranıza, aidatınıza, ulaşıma harcarsınız.

İstanbul’umuzun anlı şanlı sitelerinde oturanlar, evleri olmasına rağmen, buraları birer birer terk etmeye başladı. Bu sitelerde aidatlar aylık 10 bin TL’yi aştı! Yaptığım bir araştırma sonucu, neredeyse “şok” geçirdim.

Kurtköy tarafında 15 devasa villadan oluşan bir sitede aylık aidatın 45 bin TL olduğunu duyunca! Bu sitenin muhasebesini tutan mali müşavir arkadaşım, “Sitede 15 tane 8’er odalı dev villalar var. Her villanın teknik bakımı, bahçesi ve temizliği için 3’er çalışanı var. Güvenlik süper. Aydınlatma desen gündüz gibi. Her evin havuz bakımı da yapılıyor” deyince, beynim döndü. O zaman hak vermedim diyemem!

Tabi bu çok ekstre örnek. Ancak, 1+1 dairenin aidatı bile 2.200 TL olmuş. Örnek mi? Ataşehir’deki siteler. Bu nedenle sitelerden ev tutmak için aylık gelirin en az 20 ya da 25 bin TL olması gerekiyor! 20 milyona yakın insanın yaşadığı İstanbul’da yaşamaktan öte, ikamet etmek çok zor!

#daire #iadat
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