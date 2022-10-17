İstanbul’da yaşamak artık olanaksız!

Ali Can SEVEN

Mega kentlerde yaşamak elbette zordur. Gelirinizin neredeyse, yüzde 80’ini kiranıza, aidatınıza, ulaşıma harcarsınız.

İstanbul’umuzun anlı şanlı sitelerinde oturanlar, evleri olmasına rağmen, buraları birer birer terk etmeye başladı. Bu sitelerde aidatlar aylık 10 bin TL’yi aştı! Yaptığım bir araştırma sonucu, neredeyse “şok” geçirdim.

Kurtköy tarafında 15 devasa villadan oluşan bir sitede aylık aidatın 45 bin TL olduğunu duyunca! Bu sitenin muhasebesini tutan mali müşavir arkadaşım, “Sitede 15 tane 8’er odalı dev villalar var. Her villanın teknik bakımı, bahçesi ve temizliği için 3’er çalışanı var. Güvenlik süper. Aydınlatma desen gündüz gibi. Her evin havuz bakımı da yapılıyor” deyince, beynim döndü. O zaman hak vermedim diyemem!