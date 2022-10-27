İstanbul nüfusunun yüzde 10’u yabancı!

Ali Can SEVEN

Dünya başkenti de sayılan mega kentimizde ikamet eden, yaşayan yabancı uyruklu insan sayısı, İstanbul'umuzun nüfusunun neredeyse yüzde 10’na ulaştı.

TÜİK 2021verilerine göre, İstanbul’un nüfusu 15 milyon 840 bin 900. Göç İdaresi Genel Müdürlüğü’ne göre de İstanbul’da bir milyon 182 bin 157 yabancı uyruklu insan bulunuyor. 2021 resmi verilerine göre, İstanbul’da geçici koruma sahibi 548 bin 108 Suriyeli yaşıyor.

Resmi olmayan kaynaklara göre ise mega kentimizde 2 milyon 500 bin yabancı uyruklu ve kökenli insan yaşıyor. Yani İstanbul nüfusunun neredeyse yüzde 15’ine eş değerde. İstanbul’daki yabancıların büyük bir bölümü de sırasıyla Fatih, Esenyurt, Başakşehir, Avcılar ve Zeytinburnu’nda ikamet ediyor.

Mega kentimizin bu ilçeleri adeta yabancıların istilası altında. “72 millet İstanbul’da” söylemine uygun birçok yabancı uyruklu insan mega kentimizin çeperlerinde hayatlarını idame ettiriyor.