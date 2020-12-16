İNSANLIĞA İLK DEFA SUNULAN NEFES TEKNİĞİ

Programın en dikkat çekici noktalarından birisini Uluslararası Yoga Federasyonu Başkanı Akif Manaf tarafından insanlığa ilk kez aktarılan evrene açılma adlı nefes tekniği oluşturdu.

UYF Başkanı Akif Manaf’a ilk olarak “Yoganın sağlığa yararları nelerdir?” sorusu soruldu. Manaf: “Biz orijinal bir terimle adlandırıyoruz bu çalışmayı ve Orijinal Yoga Sistemi diyoruz. Çünkü şu an piyasada yoga adı altında yapılan şeyler son derece bozulmuş ve özellikle Hinduizm inançları ile yozlaştırılmış. O yüzden biz Orijinal Yoga Sistemi terimini kullanıyoruz. Yoga başlangıçta ilk insanların yaptığı haliyle doğru şekilde yapılırsa, orada belirli prensipler var. Doğru sıralama ve nefesle senkronize olarak yapıldığında o zaman sayısız yararları var yoganın.

Uluslararası Yoga Federasyonu’nun yüzbinlerce takipçisi var. Uygulayan insanlardan biliyoruz, Orijinal Yoga Sistemi’nin nezleden kansere kadar iyileştirici etkileri var. Yani genel tedaviyle birlikte Orijinal Yoga Sistemi yapılıyorsa, bu teknikler kanseri bile önleyebilir ve nüksetmesini erteleyebilir.

Uyguladığımız tekniklerin ayrıca anti aging etkisi var. İnsan ilk gelince ve teknikleri düzenli uygulayınca bir gençleşme hemen geçekleşiyor. Yaşlanma yavaşlıyor. Yoga vücudu fit ve genç tutuyor. Bu anti aging düşüncesi prensibi aslında Orijinal Yoga Sistemi’nden geliyor ve artık bu konuda birçok yazı var. Bu, Orijinal Yoga Sistemi’nin etkisidir. Orijinal Yoga Sistemi bedenin yaşlanmasını yavaşlatıyor ve vücudun gizli potansiyellerini uyandırıyor. Böylece teknikler, insan ömrünü sadece uzatmakla kalmıyor aynı zamanda sağlıklı yaşamayı da sağlıyor. İnsanda müthiş bir etki yaratıyor. Nezle ve ondan daha ağır rahatsızlıklar, ölümcül hastalıklar var kanser gibi. Onları bile önlüyor Orijinal Yoga Sistemi.”

Programın en can alıcı noktasını ise Uluslararası Yoga Federasyonu Başkanı Akif Manaf tarafından insanlığa ilk defa aktarılan “evrene açılma” adlı nefes tekniği oluşturdu. Üst üste 6. kez Dünya Yoga Şampiyonu ve Yoga Olimpiyat Şampiyonu Merve Tanrıverdi tarafından uygulamalı olarak gösterilen tekniğin faydaları UYF Başkanı Manaf tarafından şu şekilde anlatıldı: “Genelde insan ister istemez kendi ihtiyaçları ile meşgul olduğu için kendini evrene, dışa kapatıp kendiyle daha çok ilgilenmeye başlıyor. Buna bencillik de diyoruz. Bu durum herkeste bir parça var. İşte bütün rahatsızlıklara o kapanma ve kendini evrene kapatma neden oluyor. Hatta Covid-19’un bu kadar hızlı yayılmasının nedeni de bu.

İnsan kendisini evrenden yalnızlaştırmış. İşte bu şekilde bu teknikle kendinizi evrene açıyorsunuz ve o evrensel enerjiyi içinize çekip içinize akmasını sağlıyorsunuz. Nefesi verirken bir yavaşlama olacak. Kendiliğinden nefes birkaç saniye nefessiz kalacak. Buna tutma demiyoruz. Nefessizlik diyoruz. Aslında insanın ömrünün uzunluğu nefes alış verişi ile bağlantılı. Siz nefesinizi yavaşlatıp, nefessiz kalırsanız ama zorlayarak değil, ömrünüz otomatikman uzamaya başlayacak ve bu teknikle evrenle birleşerek, bütünleşerek, evrensel potansiyellerinizi ortaya koyabileceksiniz.”

UYF Başkanı Akif Manaf bu nefes tekniğinin her gün 5 dakika düzenli olarak uygulanması ile daha uzun ve sağlıklı bir ömür yaşamanın mümkün olduğunun altını çizdi.