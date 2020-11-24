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İLK VE TEK ULUSLARARASI GEÇERLİ YOGA SERTİFİKASINA SAHİP UZMANLAR İŞ BAŞINDA

American Yoga Association’ın tüm dünyada hızla yayılan yoga uzmanlık programı “International Yoga Expert Certificate (IYEC)”, İstanbul Gelişim Üniversitesi işbirliği ile 9-16 Kasım tarihleri arasında online olarak yapıldı. Programa katılan 14 kişi, dünyada ilk ve tek uluslararası geçerliliği olan “INTERNATIONAL YOGA EXPERT” sertifikasına sahip oldu.

İLK VE TEK ULUSLARARASI GEÇERLİ YOGA SERTİFİKASINA SAHİP UZMANLAR İŞ BAŞINDA

Covid-19 nedeniyle insanlar ağırlıklı olarak evlerinde olsalar bile American Yoga Association dünyada olduğu gibi Türkiye’de de, “Uluslararası Yoga Uzmanlığı” eğitimlerine online olarak devam ediyor. Böylece Türkiye’nin her yerinden insanlar bu eğitime katılarak kısa zamanda yoğun ve kaliteli bir eğitim alma şansına sahip oluyorlar. 

Özellikle 1500 saate kadar süren ve 20.000 TL’ye kadar ücretlerin istendiği yoga eğitimlerinin yaygınlaşması pek çok yoga severi isyan ettiriyordu. Bunun üzerine yoga konusunda en yetkin kuruluşlardan birisi olan American Yoga Association harekete geçerek, oldukça etkili ve yoğun bir yoga uzmanlık programı hazırladı ve 2018 yılında “International Yoga Expert Certificate (IYEC)” adı altında yoga dünyasına oldukça ekonomik bir ücretle sundu. 

Yoga konusunda uzman bir kuruluş olan American Yoga Association, yoga uzmanı olmak isteyenleri 8 gün ve 16 saatlik yoğun bir eğitim sonucunda uluslararası düzeyde yoga eğitimi verecek düzeye getiriyor. 

Amerika dışında pek çok ülkede de uygulaması başlayan IYEC, yoga severler tarafından kısa sürede programın olumlu etkilerinin görülmesiyle hızla yayılmaya başladı. 

Türkiye’ye Ulusal Yoga Federasyonu (ULUYOF) tarafından getirilen IYEC programı, Gelişim Üniversitesi tarafından onaylanarak eğitim programına dâhil edildi.

American Yoga Association IYEC Sertifikası alanları kendi register yoga uzmanı olarak tanımlıyor ve onları internet sitesinde kayıtlı uzmanları olarak tanıtıyor. Ayrıca IYEC sertifikalı uzmanlarını yalnız bırakmayarak, eğitimine devam etmek ve staj yapmak isteyenlere American Yoga Association tarafından onaylı herhangi bir yoga merkezinde 100-200-500-1500 saate kadar kişiye özel tarihler ve ücretlerin sunulduğu ek eğitim imkânları tanıyor.

14 kişinin 16 Kasım’da Uluslararası Yoga Uzmanı Sertifikası aldığı programın beşincisinin önümüzdeki Şubat ayında açılacağını belirten yetkililer kayıtları almaya devam ettiklerini belirttiler. 

YENİGÜN HABER MERKEZİ

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