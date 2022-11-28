İBB’den Akınspor’a destek

Akınspor Başkanı Recep Eren ve yöneticilerden Erdal Şaybak’ın karşıladığı İBB Sivil Toplum Kuruluşları Birliği’nden Ercan Kılıç ve Aymet Aydın, tüm amatör kulüplere olduğu gibi Bağcılar’daki Akınspor’a da malzeme desteği ve antrenmanlarını yapacakları tesis sözü verdi. Başkan Recep Eren de, İBB yetkililerine nazik ziyaretlerinden dolayı ve malzeme desteği ile tesis sözlerinden dolayı teşekkür etti.

Akınspor Başkanı Recep Eren, “İBB’nin malzeme ve antrenmanlar için tesis desteği sözü bizim için çok önemli. Umuyorum ki bu katkılar çok güzel neticelere neden olur. Spor hepimizin bildiği gibi bir yarışa hazırlanma meselesi değil. Bir toplumun disipline edilmesi, toplumun birlik ve beraberlik duygularının güçlendirilmesi, gençlerin geleceğe birlikte hazırlanması için çok önemli bir faaliyet. Bu işleri doğru yapmak gençlerimizin kötü alışkanlıklara yönelmesini engellemek ve içindeki cevherlerin çıkarılması açısından önem arz ediyor. Bağcılar’da genç nüfusunun yüksek olması açısından spor kulüpleri önemli bir misyona sahip. Elli bini aşkın bir nüfusa sahip olan Fatih Mahallesi’nin tek amatör kulübü olma yolunda mücedele veriyoruz. Müracatımız federasyonda bekliyor. İnşallah en kısa sürede sonuçlanmasını bekliyoruz.” diye konuştu.