Havayolu bağlantı noktası İstanbul oldu!

Ali Can SEVEN

İstanbul Havalimanı, artık aktarma noktası haline geldi. Birçok ülke vatandaşı, İstanbul aktarmalı olarak gideceği noktaya ulaşıyor.

Yoğunluğun ve trafiğin gün geçtikçe arttığı İstanbul Havalimanı, önemli ilk varış noktası. Bu dev havalimanına paralel olarak Sabiha Gökçen Havaalanı da önemli iç hat ulaşım merkezi halinde. Bu havaalanından uçuşların önemli bir bölümü iç hat uçuşlarıyla gerçekleşiyor.

Devlet Hava Meydanları Genel Müdürlüğü istatistiklerine göre, halen faal olan 3 havalimanından, Eylül 2022 sonuna kadar 483 bin 325 uçuş gerçekleşmiş. Bu uçuşlardan 20 bin 823’ü Atatürk’ten, 313 bin 778’i İstanbul’dan, 148 bin 724’ü ise Sabiha Gökçen’den yapılmış.

Bu 3 havaalanından toplam iç hat uçuş sayısı 166 bin 813. Dağılım ise şöyle: Atatürk: 11 bin 345, İstanbul: 82 bin 368, Sabiha Gökçen: 73 bin 100.

Dış hat uçuş dağılımı da şöyle: Atatürk: 9 bin 480, İstanbul: 231 bin 410, Sabiha Gökçen: 75 bin 624. Dış hatta İstanbul Havalimanı açık ara önde.

Bu uçuş istatistiği, İstanbul Havaalanı’nın transit dış hat bağlantı noktası olduğunu gözler önüne koyuyor.