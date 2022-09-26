Gelişmiş ülke de olsa “sapık” her yerde var!

Ali Can SEVEN / Ontario / London’dan Bildiriyor

Sapık ya da sapıklar tüm dünyada var. Ülkelerin gelişmiş olması, cinsel arzu azlığını ve sapıklığı yok etmiyor. Hamilton’da Kuzey Amerika’nın kahve zinciri “Tim Hortons”da kadınlar tuvaletinde gizli bir kamera bulundu ve haklı olarak kıyamet koptu.

“Yeğenim tuvalete gitmeyi bitirdikten sonra baldızım onu temizlerken köşeye gizlenmiş bir kamera olduğunu fark etti” diyen Emily Hasler adlı kadın, çöp yığınına atılmış görünümünde olan telefonun uzun süre çalışmasına izin veren bir pil takımının bulduğunu söyledi.

Polis olayı doğruladı, olay yerine geldiğinde cep telefonunun hala kayıtta olduğu saptandı. Soruşturma devam ediyor, ancak şimdilik bir suçlama ve şüpheli yok.