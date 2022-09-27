Fırtına bu güzellikleri de yok etti!

Ali Can SEVEN / Ontario / London’dan Bildiriyor

Kanada’da birçok doğal güzellikler de Fiona fırtınasından sonra yok oldu. İkonik bir kumtaşı kaya oluşumu ve Nova Scotia'daki çarpıcı bir yalnız ağaç, tropikal sonrası Fiona tarafından neredeyse ortadan kaldırıldı.

Bu doğal güzelliklerden kumtaşı kayalıkları, yıllar içerisinde su tarafından aşındırılarak ince tabana doğru sivrilen bir çay fincanı şekline dönüşmüştü.

Kayanın yok olduğu haberinin ardından çok sayıda kişi, sosyal medyadan ikonik kaya ile tatil fotoğraflarını paylaşarak üzüntülerini dile getirdi. Bu nedenle, Kanada’da fırtına doğal güzellikleri yavaş yavaş yok ederken, hem sakinler hem de turistler tarafından yas tutuluyor.

Fotoğraf sanatçılarından Marg Chisholm-Ramsay, “Pek çok harika şey gördüm, ama benim için Thunder Cove çay fincanı daha muhteşemdi çünkü kendini doğadan oluşturdu” diye mesaj attı.