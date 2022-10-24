Etem Çalışkan’ın arşivinden anılar

Atatürk’ün ünlü eseri “Nutuk”u el yazısı ile yazan Etem Çalışkan’ın sergisi iki bölümden oluşuyor. Atatürk’ün tablolarının yanı sıra Babıali’nin, edebiyat ve siyaset dünyasının önemli isimlerinin toplam 72 portresi sergide yer alıyor.