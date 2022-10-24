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Etem Çalışkan’ın arşivinden anılar
Türkiye’nin en önemli kaligrafi sanatkârlarından biri olan ve Atatürk’ün imzasını stilize eden, Anıtkabir kitabelerini yazan ekipte yer alan, hattat, gazeteci ve ressam Etem Çalışkan’ın sergisi TGC Basın Müzesi’nde açıldı. Sergi, 11 Kasım’a kadar ziyaret edilebilecek.
ÖZEL HABER 24.10.2022, 17:18
Atatürk’ün ünlü eseri “Nutuk”u el yazısı ile yazan Etem Çalışkan’ın sergisi iki bölümden oluşuyor. Atatürk’ün tablolarının yanı sıra Babıali’nin, edebiyat ve siyaset dünyasının önemli isimlerinin toplam 72 portresi sergide yer alıyor.
Kaynak: YENİGÜN HABER MERKEZİ
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