Enerji şirketleri hem sektörde hem de sporda sponsorlukta yarışıyor

Hüseyin KILINÇ

Petrol Ofisi ilk kez 2017 yılında Altınordu Futbol Kulübü'ne sponsor oldu. 5 yıl boyunca sadece Altınordu Futbol Kulübü'ne sponsor olan şirket, 2022 yılında sponsorluk desteğini genişleterek 25 Ağustostan itibaren Galatasaray Kadın Futbol Takımı'na destek vermeye başladı. Petrol Ofisi bu tarihten sadece 2 hafta sonra Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı ile sponsorluk anlaşması imzaladı. Sponsorlukta hız kesmeyen şirket, 27 Eylül 2022 tarihinden itibaren Türkiye Ampute Futbol Milli Takımı'na destek vermeye başladı.

Petrol Ofisi, son olarak 6 Aralık 2022'de Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu (TBESF) ile yeni bir işbirliği anlaşmasına imza atarak, tekerlekli sandalye basketbolundan atletizme, halterden paratriatlona 20 bedensel engelli spor dalında sponsorluk desteği vermeye başladı. Böylece 2017 - 2022 tarihleri arasında sadece Altınordu Futbol Kulübü'ne sponsor olan Petrol Ofisi, 2022 yılına gelindiğinde sponsorluk desteğini büyük oranda arttırdı. Ayrıca şirket, sektörel reklamlarını sponsorluk destekleriyle birleştirerek sunmaya başladı.

Enerji sektörünün bir başka lideri Opet, uzun yıllar golf, yelken ve otomobil yarışlarına sponsor oldu. Şirket, 2012 yılından itibaren A Milli Futbol Takımları Tedarik sponsoru ve A Milli Futbol Takımı Enerji sponsoru oldu. 2017'de ise A Milli Basketbol Takımları ve Avrupa Şampiyonası (Eurobasket 2017) tedarik sponsoru oldu.

Opet'in, 2018'den beri Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı sponsorluğu, A Milli Kadın Voleybol Takımı enerji sponsorluğu, Ege Yat Rallisi sponsorluğu, Bodrum Cup sponsorluğu, 2019 yılından beri ise Türkiye Voleybol Federasyonu yakıt sponsorluğu bulunuyor. Opet ayrıca Motobike İstanbul'un da sponsoru.

Shell, Türkiye'de 99 yıldır ülkenin gelişimi ve ilerlemesi için sunduğu hizmetleri spor alanındaki katkılarıyla da sürdürüyor. Dünya çapında özellikle motor sporları alanında gerçekleştirdiği önemli ortaklıklar ve Türkiye'de Shell Helix markası ile Türkiye Ralli Şampiyonası'na verdiği isim sponsorluğu ile motor sporlarının gelişime liderlik eden Shell, 26 Eylül 2022'de Türkiye Basketbol Federasyonu ile 3 yıllık ana sponsorluk anlaşması imzalayarak, Basketbol Süper Ligi'nin de güçlü destekçisi oldu.

Enerjisa, 9 Mart 20221'de Galatasaray ile sponsorluk anlaşması imzaladı. Enerjisa tarafından Ali Sami Yen Spor Kompleksi Nef Stadyumu'nun çatısına kurulan güneş enerjisi santrali Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi. Rekorlar kitabına giren santral kurulu gücü bakımından dünyanın en büyük stadyum üstü güneş enerjisi santrali olarak tarihe geçti. Proje, 25 yılın sonunda 1 milyar TL'den fazla gelir sağlayacak. Yıllık 4.5 milyon kilowatt elektrik üretilecek. Statta harcanan elektrik ihtiyacının yüzde 63'ü karşılanıyor.

NEF Stadyumu; 10404 güneş paneli ile 4.2 megawatt'lık elektrik üreterek, dünyanın güneş enerjisiyle en fazla elektrik üreten stadyumu olarak Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi. Ayrıca Enerjisa Üretim, Bahar Toksoy Guidetti Academy Voleybol Yaz Kampının Ana Sponsoru Oldu.

OYAK Grup Şirketleri bünyesinde yer alan Türkiye'nin lider akaryakıt markalarından TotalEnergies, 23 Ağustos 2022'de Türkiye Basketbol Federasyonu ile anlaşma yeniledi. TotalEnergies İstasyonları, Türkiye Basketbol Federasyonu ile yenilenen sponsorluk anlaşmasıyla birlikte Kadın ve Erkek Basketbol Milli Takımlarının ana sponsoru olarak 3 yıl daha Türk basketboluna desteğini sürdürecek. Ayrıca şirket, A Milli Erkek Basketbol Takımı'nı FIBA 2022 Avrupa Şampiyonası'na yeni reklam filmiyle uğurladı. Reklam filmi, "Enerjisi Güzel Takım" mottosuyla televizyon, radyo ve çeşitli dijital platformlarda yayına girdi.