Doğa böyle bir şey: Hayatta kalma mücadelesi!

Ali Can SEVEN / Ontario / London’dan Bi l diriyor

Hayata kalma mücadelesinin ilk şartı beslenme. Buna örnek bir görüntü bilim adamlarınca, okyanusun en büyük yırtıcılarının vahşi doğada karşı karşıya gelmesinin anı havadan görüntülerle yakalandı. Rodos Üniversitesi'ndeki araştırmacılarca çekilen drone ve helikopter videosu, orkaların Güney Afrika'daki büyük beyaz köpekbalıklarını öldürmek için kullandıkları avlanma stratejilerini ayrıntılı olarak anlatıyor.

“ Ecological Society of America” adlı dergide yayımlanan çalışmaya göre, köpekbalıkları tarafından yaygın olarak kullanılan bir alanda 3 beyaz köpekbalığına yaklaştıklarında 5 orka görüldü. Hava görüntülerinde, orkaların bir saat süren av sırasında etrafını sardığı bir köpekbalığını öldürüldüğü an yakalandı.