Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar koronavirüs corona korona survivor salgın
Marmara'da parçalı çok bulutlu hava bekleniyor
Marmara'da parçalı çok bulutlu hava...
Çinli ve Uzakdoğulu dev akıllı telefon üreticileri Türkiye'de üretim yapacak
Çinli ve Uzakdoğulu dev akıllı...
Türkiye'nin Otomobili'nde 1 yılda önemli mesafe alındı
Türkiye'nin Otomobili'nde 1 yılda önemli...
CoronaVac aşısının güvenilirlik ve etkililiği Türkiye'nin Faz-3 ön raporuyla ortaya kondu
CoronaVac aşısının güvenilirlik ve etkililiği...
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, BioNTec ile aşı anlaşmasının imzalandığını duyurdu
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, BioNTec...

COVID-19’A SON VEREN ONLINE FESTİVAL

Büyük bir ilgiyle takip edilen Cumartesileri yapılan İstanbul Festivali, Covid-19 nedeniyle alınan önlemler kapsamında 26 Aralık Cumartesi günü tüm dünyaya ONLINE olarak sunulacak.

COVID-19’A SON VEREN ONLINE FESTİVAL

Online Festival’de, bağışıklık sistemini güçlendirecek, virüse karşı dayanıklılığı artıracak, oluşan stres ve gerilimi ortadan kaldıracak, zihinsel gücü geliştirecek, “Zihinsel Güç Enerji Merkezi Çalışması” yer alıyor. Festivale Türkiye’nin ve dünyanın her yerinden ONLINE olarak katılım mümkün olacak.

Online Festival’deki Zihinsel Güç Enerji Merkezi Çalışması ile katılımcılara, nefes, biyoenerji, konsantrasyon, gevşeme gibi alanlarda yürütülen teknikler sunulacak. Festivalde yapılacak olan çalışmaların yararları ise uzmanlarca şöyle açıklanmış: “Nefes çalışmaları ile sinir sistemi gevşer. Böylece kişi olaylara daha pozitif ve çözüm odaklı bakmaya başlar. Öfke kontrolü sağlanır. Biyoenerji çalışmaları ile organizma enerji ile dolar ve kişi kendisini daha mutlu hisseder. Vücut çalıştırma teknikleri bedenin hem güçlenmesine hem de esnekliğinin artmasına yardımcı olur. Evde olup, daha az hareket etmenin getirdiği fiziksel problemler giderilir. Metabolizma hızlanır. Teknikler, sağlıklı ve kalıcı zayıflamaya büyük katkı koyar. Konsantrasyon teknikleri sayesinde odaklanma gelişerek, zekâ aktifleşir. Gevşeme çalışmaları sayesinde stres, gerilim ve günümüzün en sık rastlanan problemlerinden olan uykusuzluk ve depresyon giderilir. Moral ve motivasyon artar. Çalışmalar, içinde bulunduğumuz Covid-19 sürecinde bağışıklık sistemini güçlendirerek, virüse karşı dayanıklılığı artırır.”

Online Festival Programı- 26 Aralık 2020:

26 Aralık CUMARTESİ:
12.00- Zihinsel Güç Enerji Merkezi Çalışması-Zihinsel gücün geliştirilmesi
13.30- Spiritüel Söyleşi

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.