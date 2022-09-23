Bu da, Kanadalı “kripto” dolandırılcısı!

Sadece ülkemizde değil, Kanada’da halk kripto para yöntemiyle dolandırılıyor. 23 yaşında Aiden Pleterskiadlı bir gence 35 milyon dolar yatıranlar, paralarını kurtarmaya çalışıyor! 35 milyon dolar karşılığında ancak, 2 McLaren, 2 BMW ve 1 Lamborghini dahil yaklaşık 2 milyon dolar geri alınabildi.

ÖZEL HABER 23.09.2022, 09:47
Bu da, Kanadalı “kripto” dolandırılcısı!

Ali Can SEVEN / Ontario / London’dan Bildiriyor

Aiden Pleterski'ye 20 milyon doları veren 150’den fazla yatırımcı, şimdi paralarını geri almak cadele ediyor. Pleterski, 11 süper araba aldı, Burlington’da ayda yaklaşık 45 bin ABD Doları karşılığında bir sahil evi kiraladı, değeri 200-400 bin ABD Doları arasında 5-6 saate sahip. Yüzde 5-7 kar vaadiyle paralarını kaptıranlarca “genç bir Bill Gates” olarak tanımlanan Pleterski, iflas ederek borçtan da kurtuldu. Bu durum insanın aklına “akılsızlar olmazsa, akıllılar nasıl geçinecek” sözünü getiriyor!

#Aiden Pleterskiadlı #kripto
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