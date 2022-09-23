Bu da, Kanadalı “kripto” dolandırıcısı!

Ali Can SEVEN / Ontario / London’dan Bi l diriyor

Aiden Pleterski 'ye 20 milyon doları veren 150’den fazla yatırımcı, şimdi paralarını geri almak mü cadele ediyor. Pleterski , 11 süper araba aldı , Burlington’da ayda yaklaşık 45 bin ABD Doları karşılığında bir sahil evi kiraladı, değeri 200-400 bin ABD Doları arasında 5-6 saate sahip. Yüzde 5-7 kar vaadiyle paralarını kaptıranlarca “ genç bir Bill Gates ” olarak tanımlanan Pleterski, iflas ederek borçtan da kurtuldu. Bu durum insanın aklına “ akılsızlar olmazsa, akıllılar nasıl geçinecek ” sözünü getiriyor!