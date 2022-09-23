Bu da, Kanadalı “kripto” dolandırıcısı!
Sadece ülkemizde değil, Kanada’da halk kripto para yöntemiyle dolandırılıyor. 23 yaşında Aiden Pleterskiadlı bir gence 35 milyon dolar yatıranlar, paralarını kurtarmaya çalışıyor! 35 milyon dolar karşılığında ancak, 2 McLaren, 2 BMW ve 1 Lamborghini dahil yaklaşık 2 milyon dolar geri alınabildi.
ÖZEL HABER 23.09.2022, 09:47 23.09.2022, 11:09
Ali Can SEVEN / Ontario / London’dan Bildiriyor
Aiden Pleterski'ye 20 milyon doları veren 150’den fazla yatırımcı, şimdi paralarını geri almak mücadele ediyor. Pleterski, 11 süper araba aldı, Burlington’da ayda yaklaşık 45 bin ABD Doları karşılığında bir sahil evi kiraladı, değeri 200-400 bin ABD Doları arasında 5-6 saate sahip. Yüzde 5-7 kar vaadiyle paralarını kaptıranlarca “genç bir Bill Gates” olarak tanımlanan Pleterski, iflas ederek borçtan da kurtuldu. Bu durum insanın aklına “akılsızlar olmazsa, akıllılar nasıl geçinecek” sözünü getiriyor!
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