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Bu balkabağı tam 1.162 kilogram!

ABD Minnesota'dan bir bahçecilik öğretmeni, 1.162 kilogram ağırlığında dev bir su kabağı yetiştirdi. Böylece en ağır balkabağı için yeni bir ABD rekoru kırıldı.

ÖZEL HABER 11.10.2022, 10:53
Bu balkabağı tam 1.162 kilogram!

Ali Can SEVEN / Ontario / London’dan Bildiriyor

Balkabağı yarışmasını rekorla kazanan Travis Gienger, “Minnesota'da harika bir yıl ortası var, ancak bizim bölgemizde baharımız gerçekten çok zor. Dolayısıyla bunu Minnesota'da yapmak böyle bir şey olmamalı. Bu, büyük bir tekerlek üzerinde Tour de France'ı kazanmak gibi. Bilirsiniz, sadece umut edebilirsiniz, ama işe yaradı” dedi.

İtalya'da bir yetiştirici, en ağır balkabağı için dünya rekorunu elinde tutuyor. Guinness Dünya Rekorları'na göre 2021'de 1.165 kiloluk kabak yetiştirildi.

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