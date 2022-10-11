Bu balkabağı tam 1.162 kilogram!

Ali Can SEVEN / Ontario / London’dan Bi l diriyor

Balkabağı yarışmasını rekorla kazanan Travis Gienger, “Minnesota'da harika bir yıl ortası var, ancak bizim bölgemizde baharımız gerçekten çok zor. Dolayısıyla bunu Minnesota'da yapmak böyle bir şey olmamalı. Bu, büyük bir tekerlek üzerinde Tour de France'ı kazanmak gibi. Bilirsiniz, sadece umut edebilirsiniz, ama işe yaradı” dedi.