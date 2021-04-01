BOĞAZİÇİLİLER YILIN SPOR İNSANLARINI BELİRLİYOR

Boğaziçili öğrenciler oylamaya katılarak Spor Ödülleri 2021 için yılın “en”lerine karar verecek. En İyi Takım, En İyi Basketbol Oyuncusu, En İyi Voleybol Oyuncusu, En İyi Çıkış Yapan Takım, En İyi Bireysel Sporcu, En İyi Çıkış Yapan Sporcu, En İyi Antrenör, En İyi Spor Yorumcusu, En İyi Yönetici ve En İyi Spor Programı kategorilerinde verilecek olan ödüller oylamanın sonlanmasının ardından 12 Nisan Pazartesi 18.00’da Boğaziçi Üniversitesi BÜMED’de 2021 yılına damgasını vurmuş sporcular, spor insanları, antrenörler ve federasyon yöneticilerinin katılımıyla gerçekleşecek törende sahiplerini bulacak. Törende ayrıca Sportsmanship Brotherhood (Sporcu Kardeşliği) adıyla özel ödüller ve Yaşam Boyu Başarı Ödülü de verilecek.

Organizasyon sahibi Boğaziçi Üniversitesi Spor Kurulu, geçmişi 1896 yılındaki “The Athletic Association”a dayanan ve günümüze kadar birçok ilke imza atmış olan Türkiye’nin ilk öğrenci topluluğudur. Sporu sevdirmek ve spor yapılmasına olanak sağlamak amacıyla, Spor Kurulu yıl içerisinde çeşitli organizasyonlar düzenlemektedir. Spora ve sporcuya verilen değeri göstermek, amatör spora katkıda bulunmak ve başarılı sporcuları teşvik etmek için her sene Boğaziçi Üniversitesi Spor Ödülleri verilmektedir.

Kategorilerimize göre adaylarımız şu şekildedir:

En İyi Takım: Anadolu Efes, BJK Aygaz Hentbol, Fenerbahçe HDI Sigorta, Medipol Başakşehir

Vakıfbank Kadın Voleybol

En İyi Basketbol Oyuncusu: Furkan Korkmaz, Jan Vesely, Nando de Colo, Shane Larkin, Vasilije Micić

En İyi Voleybol Oyuncusu: Eda Erdem, Isabelle Haak, Salvador Hidalgo Oliva, Simge Şebnem Aköz, Tijana Boskovic

En İyi Bireysel Sporcu: Emre Sakçı, Fatma Uruk, Hatice Kübra İlgün, İbrahim Çolak, Kerem Kamal

En İyi Çıkış Yapan Sporcu: Alperen Şengün, Alexia Carutasu, Ersu Şaşma, Taylan Antalyalı, Toprak Razgatlıoğlu

En İyi Çıkış Yapan Takım: Afyon Belediyespor, Atakaş Hatayspor, Sistem 9 Yeşilyurt, Spor Toto Hentbol, Yalıkavakspor Hentbol

En İyi Antrenör: Ergin Ataman, Giovanni Guidetti, Okan Buruk, Victor Lapeña, Yılmaz Göktekin

En İyi Spor Yorumcusu: Erbatur Ergenekon, Erman Yaşar, Mehmet Demirkol, Mehmet Sevinç, Serhan Acar

En İyi Spor Programı: BeIN Teknik, İlk Raund, Kırılma Anı, Oyna Devam, 3 Saniye

En İyi Spor Yöneticisi: Alparslan Tansuğ, Mehmet Akif Üstündağ, Mustafa Eröğüt, Sezer Huysuz, Suat Çelen

**Tören Salonu: BÜMED

**Tören Tarihi: 12 Nisan 2021

**Kokteyl Yeri: BÜMED Niche

**Kokteyl Başlangıç Saati: 16.00

**Ödül Töreni Başlagıç Saati: 18.00