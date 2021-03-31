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Boğaziçi Üniversitesi Spor Ödülleri

Boğaziçi Üniversitesi Spor Kurulu, geçmişi 1896 yılında kurulmuş olan “Athletic Association” topluluğuna dayanan ve günümüze kadar birçok ilke imza atmış olan Türkiye’nin ilk öğrenci topluluğudur. Boğaziçi Üniversitesi Spor Kurulu olarak temel misyonlarımızdan bir tanesi de insanları spora yönlendirmek ve sporla ilgili haberdar olmalarını sağlamaktır.

Boğaziçi Üniversitesi Spor Ödülleri

Bu misyonumuzdan hareketle Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerinin oylarıyla belirlenen yılın en iyi sporcuları, takımları ve spor insanlarını bir araya getiren; Türk spor camiasının başarılı ve ünlü simalarının katılımıyla gerçekleşen ve gerek ulusal gerekse uluslararası spor basınında geniş yer bulan Spor Ödüllerinin 10.su bu yıl 12 Nisan günü Boğaziçi Üniversitesi Güney Kampüs BÜMED'de düzenlenecektir.
Sporcu, federasyon yetkilileri ve ünlü simaların yanında basında hak ettiği değeri bulamamış özel yetenekli Sümeyye Boyacı, Zübeyde Süpürgeci gibi sporcularımıza da oylamaya açık olmayan Sportsmanship Brotherhood ödüllerimizi takdim ederek onları aramızda ağırlıyor ve olağanüstü başarılarından herkesin haberdar olmasını sağlıyoruz. 

Spor camiasının ve okulumuzun en prestijli etkinliklerinden biri olan Boğaziçi Üniversitesi Spor Ödülleri'ni sosyal medya hesaplarınızdan, sitenizden ve gazetenizden haberleştirerek katkıda bulunursanız çok seviniriz. 10. Spor Ödülleri etkinliğimizin basın bültenini aşağıda ek olarak gönderiyorum

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