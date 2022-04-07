Avrupa’da salgın normalleşiyor

İspanya’da Kovid-19 vakaları artık grip hastalığı muamelesi görürken kapalı alanlarda ise maske zorunluluğu 21 Nisan’dan itibaren kalkıyor.

İtalya’da ise 2 senedir yürürlükte olan Olağanüstü hal ise bu ay başında sona ermişti. İtalya’da toplu taşıma ve kapalı alanlarda maske kullanımı ise ay sonuna kadar devam edecek.

İsveç’te Kovid-19 yasası kaldırılırken salgın kritik hastalık kategorinden çıkarıldı.