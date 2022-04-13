Ambalajlı gıdalarda son tüketim tarihine dikkat!

YeniGün Özel Haber / Demet CENGİZ

Özellikle, marketlerde bu tür mallar kampanyayla (nedeni açıklanmadan) ya biraz daha ucuza satılıyor ya da farkında olmadan tüketici bu malları satın alıyor.

Siz siz olun tüm ambalajlı her türlü gıda maddesinin etiketini kontrol edin. Eğer ürünün son kullanma tarihi geçmişse “bedava” verseler bile almayın, mağaza yetkilisine haber verin raftan kaldırılmasını söyleyin.

Ambalajlı gıda maddelerinin üzerindeki tarihler, önemli deneyimler sonucu saptanmış olup, daha sonraki tarihlerde kullanılırsa, zehirleme, mide ve bağırsak hastalıklarına sebeb olabiliyor.