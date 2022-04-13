Ambalajlı gıdalarda son tüketim tarihine dikkat!
Bilinçli tüketici olmak çok önemli. Ambalajlanmış gıda maddelerini alırken, üzerindeki üretim tarihlerine, “Tavsiye Edilen Tüketim Tarihi”ne (TETT) çok dikkat etmemiz gerekiyor.
YeniGün Özel Haber / Demet CENGİZ
Özellikle, marketlerde bu tür mallar kampanyayla (nedeni açıklanmadan) ya biraz daha ucuza satılıyor ya da farkında olmadan tüketici bu malları satın alıyor.
Siz siz olun tüm ambalajlı her türlü gıda maddesinin etiketini kontrol edin. Eğer ürünün son kullanma tarihi geçmişse “bedava” verseler bile almayın, mağaza yetkilisine haber verin raftan kaldırılmasını söyleyin.
Ambalajlı gıda maddelerinin üzerindeki tarihler, önemli deneyimler sonucu saptanmış olup, daha sonraki tarihlerde kullanılırsa, zehirleme, mide ve bağırsak hastalıklarına sebeb olabiliyor.
Fotoğrafı çok ünlü bir markette sizin için çektim. Ünlü bir markanın son kullanma tarihi 8 Temmuz 2021’de biten bir spagetti makarnasını tesbit ettim. Ben mağaza yetkilisini çağırarak, tüm bu makarnaların raflardan kaldırılmasını söyledim. Mağaza yetkilisi de bana teşekkür etti. Ambalajlı gıdalarımıza aman dikkat edelim!
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