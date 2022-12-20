76 yaşındaki Kanada’lı 4 yıldır ameliyat sırasında!
Ali Can SEVEN / Ontario / London’dan Bildiriyor
Gelişmiş ülke olmak da bazı konularda fayda sağlamıyor. G7 ülkesi Kanada’da 76 yaşındaki Glen Millard, tam 4 yıldır sırtından ameliyat olmak için gün bekliyor.
Sağlık sisteminde hayal kırıklığına uğradığını ifade eden Millard, kendisine 15 bin kişilik ameliyat bekleme listesinde olduğunun söylendiğini, ancak adının tam olarak bu listenin neresinde olduğunu bulamadığını söyledi.
Millard'ın yakın arkadaşı Clara Hooper de, bu konuda Sağlık Bakanı Adrian Dix'e mektup yazdığını, ancak hiçbir yanıt alamadığını belirterek, “Sağlık sisteminde çok hayal kırıklığına uğradım. Çalışan çok iyi insanlar ve harika hemşireler var. Ama çoğu insanlar işe yaramıyor.” dedi. Bu durum, sağlığın gün geçtikçe dünyada sorun olmaya devam edeceğini gösteriyor.
Aralık 2022
Aralık 2022
Aralık 2022
Aralık 2022
Aralık 2022
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