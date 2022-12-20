76 yaşındaki Kanada’lı 4 yıldır ameliyat sırasında!

Ali Can SEVEN / Ontario / London’dan Bi l diriyor

Gelişmiş ülke olmak da bazı konularda fayda sağlamıyor. G7 ülkesi Kanada’da 76 yaşındaki Glen Millard, tam 4 yıldır sırtından ameliyat olmak için gün bekliyor.

Sağlık sisteminde hayal kırıklığına uğradığını ifade eden Millard, kendisine 15 bin kişilik ameliyat bekleme listesinde olduğunun söylendiğini, ancak adının tam olarak bu listenin neresinde olduğunu bulamadığını söyledi.