1 derece bile ısı artışı bütçeyi sarsacak!

Ali Can SEVEN

Batı gibi, kışı soğuk geçirmeyeceğimiz kesin. Doğalgaz sıkıntısı çekilmeyeceği de Rusya ile yapılan son görüşmeler ışığında kesin gibi. Doğalgazımız hep olacak, ama kontrollü yakmak zorundayız. Doğalgaz m3 fiyatı ülkemizde Batı’ya göre düşük olsa da bayağı yürek yakacak cinsten.

Sizin için yaptığım bir araştırmaya göre, Dünya Sağlık Örgütü (WHO), kış aylarında uygun şekilde giyinilmişse sağlıklı yetişkinler için ideal ev sıcaklığının 18 derece olmasını öneriyor. Alerji veya solunum sorunu yaşayanlar için önerilen en düşük sıcaklık 16 derece. Çok hasta, çok yaşlı ya da küçük çocuklar için ideal ortam sıcaklığı ise 20 derece olmalı.

Yapılan bir çalışmaya göre, mantolamalı, iyi korunaklı ve ara kat 140 m2 dairenin ısısı 1 derece artırılınca, 2.5 saatte 1.7 m3 doğalgaz yakılıyor. Buradan yola çıkılırsa, kontrolsüz bir doğalgaz sarfiyatının bugünkü fiyatlarla aylık yaklaşık bin 200 ile 2 bin TL arasında olması öngörülüyor.

Siz siz olun, evinizde bile sokakta yaşar gibi giyinik olun ve sarfiyatı azaltın!