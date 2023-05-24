Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ sosyal medya hesabından, "CHP Gençlik Kolları duvarları 'Suriyeliler gidecek' yazılarıyla boyadı" başlıklı bir video haberi alıntılayarak mesaj verdi.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, "Sadece Suriyeliler değil Türkiye’yi dünyanın lunaparkı zanneden, kadınlarımıza cariye muamelesi yapan, sokaklarımızı uyuşturucu cennetine çeviren, selefi cihatçı örgütlenme yapan ve yılda 11 milyar dolarımızı yiyen herkes gidecek" dedi.

"İÇİŞLERİ BAKANI OLARAK BEN YOLLAYACAĞIM"

Özdağ, paylaşımında, "Öncelikle elinize sağlık gençler. Size Zafer Partisi’ndeki şablonları da verelim. Ve söz ben İçişleri Bakanı olarak yollayacağım. Ancak sadece Suriyeliler değil Türkiye’yi dünyanın lunaparkı zanneden, kadınlarımıza cariye muamelesi yapan, sokaklarımızı uyuşturucu cennetine çeviren, selefi cihatçı örgütlenme yapan ve yılda 11 milyar dolarımızı yiyen herkes gidecek. Bugün saat 11.00’i bekleyin" ifadelerini kullandı.

Öncelikle elinize sağlık gençler. Size Zafer Partisi’ndeki şablonları da verelim. Ve söz ben İçişleri Bakanı olarak yollayacağım. Ancak sadece Suriyeliler değil Türkiye’yi dünyanın lunaparkı zanneden, kadınlarımıza cariye muamelesi yapan, sokaklarımızı uyuşturucu cennetine… https://t.co/9yjtiKTT3d Kurum: Kandil'den açık destek aldılar May 24, 2023

Özdağ'ın CHP Genel Başkanı ve Millet İttiafakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu ile Cumhurbaşkanı seçimlerinin ikinci turuna ilişkin bugün saat 11'de ortak basın açıklaması yapması bekleniyor. ANKARA (İGFA)